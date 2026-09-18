Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“

Richarlison verður áfram hjá Tottenham eftir að Vasco da Gama reyndi að fá brasilíska framherjann heim á lokadögum félagaskiptagluggans.
Admar Lopes, framkvæmdastjóri knattspyrnumála hjá brasilíska félaginu, greindi frá því að félagið hefði lagt mikið undir til að ná samningum við Richarlison en leikmaðurinn sjálfur hefði hafnað tilboðinu.
„Við reyndum allt,“ sagði Lopes. Vasco da Gama hafi upphaflega skoðað möguleikann á lánssamningi eftir að hugmyndin kom frá fólki í kringum leikmanninn. Sá möguleiki reyndist hins vegar ekki framkvæmanlegur vegna reglna um alþjóðleg félagaskipti.
Vasco skipti því yfir í að reyna að kaupa Richarlison alfarið og tókst félaginu að tryggja fjármögnun fyrir slíku tilboði á aðeins tveimur til þremur dögum.
„Við lögðum í raun fram kauptilboð, en leikmaðurinn samþykkti ekki skilmálana. Við reyndum fram á síðasta dag og gerðum allt sem í okkar valdi stóð til að sannfæra hann, en hann sagði að þetta væri ekki rétti tíminn til að snúa aftur til Brasilíu,“ sagði Lopes.
Richarlison, sem er mikill stuðningsmaður Vasco frá æsku, var einnig í viðræðum við Everton fyrr í sumar um endurkomu til félagsins. Þær viðræður sigldu hins vegar í strand vegna þess að ekki náðist samkomulag um persónulega skilmála.
Trabzonspor sýndi einnig áhuga á leikmanninum en ekkert varð úr þeim skiptum.
Richarlison er nú í erfiðri stöðu hjá Tottenham. Hann er ekki í 25 manna leikmannahópi félagsins í ensku úrvalsdeildinni og Roberto De Zerbi hefur jafnframt sagt að Brasilíumaðurinn muni ekki fá tækifæri í deildabikarnum.
De Zerbi sagðist hafa reynt að sannfæra Richarlison um að vera áfram hjá Tottenham og jafnframt boðið honum nýjan samning í upphafi tímabils. Leikmaðurinn hafnaði því.