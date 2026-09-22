Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“

Sérfræðingar Stúkunnar eru á því að Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, hafi með ummælum sínum um Víkinga í viðtölum bara kveikt neista hjá nýkrýndu Íslandsmeisturunum úr Fossvoginum.
Aron, sem er fyrirliði KR og hefur jafnframt verið einn besti leikmaður Bestu deildarinnar í ár, hafði farið mikinn í viðtölum á undanförnum vikum og fengið á sig skerf af gagnrýni fyrir sína framkomu. Á sama tíma hefur hann hins vegar látið verkin tala innan vallar og átt stóran þátt í því hversu mikill rígur hefur myndast milli KR og Víkings Reykjavíkur upp á síðkastið.
„Þetta er rosa gaman fyrir okkur sem fjöllum um fótboltann og erum að fylgjast með þessu af því þetta gerir ekkert annað en að næra ríginn,“ sagði Baldur Sigurðsson, einn af sérfræðingum Stúkunnar á Sýn Sport í gær. Hann er hins vegar ekki viss um að það hafi verið rétta leiðin hjá Aroni að ganga svona hart fram í viðtölum.
„Ég held að það væri betra, og ef ég væri þjálfari þá myndi ég ekki vilja að leikmaðurinn minn væri að koma með svona. Þetta gerir ekkert annað en að kveikja neista í Víkingum. Vertu bara auðmjúkur og sýndu þetta svo inn á vellinum. Mér finnst það vera leiðin.“
Albert Brynjar Ingason, annar af sérfræðingum Stúkunnar tók undir með Baldri og greindi frá samtali sem hann hafði átt við leikmann Víkings Reykjavíkur um akkúrat þetta.
„Nikolaj Hansen birti náttúrulega mynd af Aroni á samfélagsmiðlum. Unbroken myndin af honum. Búið að stroka út „un“, það er þá bara „broken“ eftir. og hérna. Ég ætla nú ekkert að gefa upp hvað fór okkar á milli en ég átti spjall við Hansen um þetta og að lokum sagði hann: „Við elskum að fá þennan hita.“
Albert telur því að framganga Arons í viðtölum hafi hjálpað Sölva að mótivera Víkinga.
„Bara gert þá reiða. Ég held að Sölvi hafi varla þurft að vera með einhverja ræðu fyrir þennan leik. Bara horfa á þessi viðtöl við Aron. Hann er bara að reyna allt sem hann getur til að svona vonandi komast í hausinn á þeim en það bara klikkaði.“