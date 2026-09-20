Manchester City festi sig í sessi á toppi ensku úrvalsdeildarinnar, Liverpool vann góðan útisigur gegn Bournemouth en Manchester United náði aðeins jafntefli við botnlið Fulham. Allt það helsta úr leikjum dagsins má sjá á Vísi.
United-menn fara inn í landsleikjahléið með aðeins fimm stig úr fyrstu fimm umferðunum og minnstu munaði að þau yrðu aðeins fjögur.
Lisandro Martínez skoraði afar slysalegt sjálfsmark sem kom Fulham yfir en Matheus Cunha náði að jafna metin í 1-1 í lokin.
Í Manchester-borg skoraði Brian Brobbey þrennu fyrir Sunderland í frábærum fótboltaleik en það dugði skammt því City-menn skoruðu fimm og unnu 5-3.
Fyrsta markið kom beint úr sniðugri aukaspyrnu Enzo Fernandez en Antoine Semenyo skoraði tvö og þeir Rayan Cherki og Erling Haaland sitt markið hvor.
Alexander Isak gerði gæfumuninn fyrir Liverpool þegar lærisveinar Andoni Iraola mættu á hans gamla heimavöll í Bournemouth. Sigurmark Isaks kom eftir undirbúning Cody Gakpo á kantinum, á 57. mínútu.
Ekkert mark var hins vegar skorað í leik Leeds og Crystal Palace þó að bæði lið hafi fengið færi til þess.
Englandsmeistarar Arsenal steinlágu á útivelli gegn Brighton, Tottenham skoraði loksins en tapaði gegn Aston Villa og Coventry-menn náðu í sín fyrstu stig. Allt það helsta úr ensku úrvalsdeildinni í dag má sjá á Vísi.