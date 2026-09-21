Enski boltinn

Ekki séns að City verði meistari með þessari spila­mennsku

Aron Guðmundsson skrifar
Erling Haaland í leik með Manchester City
Erling Haaland í leik með Manchester City Vísir/getty/Mark Cosgrove

Paul Merson, sérfræðingur Sky Sports um ensku úrvalsdeildina, segir að Manchester City muni ekki verða Englandsmeistari haldi liðið áfram að spila eins og það hefur verið að gera hingað til í deildinni.

Manchester City er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar nú þegar tekið er við þriggja vikna langt landsleikjahlé.

Lærisveinar Enzo Maresca eru með fullt hús stiga og höfðu betur gegn Sunderland á heimavelli í gær í miklum markaleik, 5-3.

Merson, sem er fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta og spilaði meðal annars með Arsenal, hefur ekki trú á því að spilamennskan sem sér til þess að City er nú í toppsætinu dugi til þess að tryggja liðinu Englandsmeistaratitilinn.

„Ég horfði á City spila á móti Sunderland og hugsaði með mér: „Það er ekki séns að Manchester City vinni deildina,“ skrifar Merson í grein á vef Sky Sports.

„Þú getur ekki haldið áfram að skora þetta mikið af mörkum til þess að vinna fótboltaleiki. Þú getur ekki spilað þannig fótbolta. Toppliðin munu ná á þér taki. Sunderland er ekki lið sem skorar vanalega mörg mörk en náði samt að skora þrjú gegn Manchester City. Þeir hefðu átt að skora fleiri mörk.“

Sóknarleikur Manchester City sé frábær en að það sama sé ekki hægt að segja um varnarleik liðsins.

„Þeir eru úti um allt varnarlega. Það mun bíta þig í rassinn.“

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