Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Aron Guðmundsson skrifar 21. september 2026 17:15 Erling Haaland í leik með Manchester City Vísir/getty/Mark Cosgrove Paul Merson, sérfræðingur Sky Sports um ensku úrvalsdeildina, segir að Manchester City muni ekki verða Englandsmeistari haldi liðið áfram að spila eins og það hefur verið að gera hingað til í deildinni. Manchester City er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar nú þegar tekið er við þriggja vikna langt landsleikjahlé. Lærisveinar Enzo Maresca eru með fullt hús stiga og höfðu betur gegn Sunderland á heimavelli í gær í miklum markaleik, 5-3. Merson, sem er fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í fótbolta og spilaði meðal annars með Arsenal, hefur ekki trú á því að spilamennskan sem sér til þess að City er nú í toppsætinu dugi til þess að tryggja liðinu Englandsmeistaratitilinn. „Ég horfði á City spila á móti Sunderland og hugsaði með mér: „Það er ekki séns að Manchester City vinni deildina,“ skrifar Merson í grein á vef Sky Sports. „Þú getur ekki haldið áfram að skora þetta mikið af mörkum til þess að vinna fótboltaleiki. Þú getur ekki spilað þannig fótbolta. Toppliðin munu ná á þér taki. Sunderland er ekki lið sem skorar vanalega mörg mörk en náði samt að skora þrjú gegn Manchester City. Þeir hefðu átt að skora fleiri mörk.“ Sóknarleikur Manchester City sé frábær en að það sama sé ekki hægt að segja um varnarleik liðsins. „Þeir eru úti um allt varnarlega. Það mun bíta þig í rassinn.“ Enski boltinn Manchester City Arsenal FC Sunderland AFC Mest lesið Blómstrar undir stjórn Freys: „Veit ekki hversu lengi við náum að halda honum“ Fótbolti Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Íslenski boltinn Eiði Smára ekki skemmt Enski boltinn Tókust á um Íslendinginn: „Ætlarðu að vera svona barnalegur?“ Fótbolti Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu Enski boltinn Áfall fyrir landsliðið og Söndru sem var borin af velli Fótbolti Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ Íslenski boltinn Ellefu ára senuþjófur fékk að vaka: „Ef hann ætlar að vinna þá þarf hann pepp“ Sport Sveindís Jane tileinkaði kærasta sínum markið Fótbolti Slagsmál í Vesturbæ og erfið helgi Bjarka Sport Fleiri fréttir Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Xhaka til rannsóknar og gefur út yfirlýsingu „Mér finnst það ekki vandamál“ Vissi að dómararnir myndu ekki láta Man. Utd tapa Sjáðu hlægilega sjálfsmarkið, þrennu sem dugði ekki og sigurmark Isaks Neville: Alveg ömurlegt og versta korter sem ég hef séð hjá Man. Utd Slysalegt sjálfsmark en Cunha reddaði stigi Isak tryggði Liverpool sigurinn City vann Sunderland í átta marka leik Rushworth gerði það sama og Schmeichel fyrir 34 árum Sjáðu mörkin sem buguðu meistarana og rautt spjald fyrir leikaraskap Fyrsta mark Coventry skilaði fyrsta sigrinum Barry sendi Everton upp í fimmta sæti og Newcastle vann Hull Skytturnar skotnar í kaf í Brighton Tottenham sökk dýpra og enn án sigurs í fimm leikjum Fjórföld löggæsla fyrir harðasta ríg Englands JJ Gabriel mættur til Barcelona Brentford taplausir eftir sigur á bitlausu liði Chelsea Richarlison hafnaði Vasco da Gama: „Við reyndum allt“ Flestir Íslendingar halda með Liverpool Ngumoha, Palmer og Alexander-Arnold í hópnum sem mætir Spáni Isak bjartsýnn: „Myndi aldrei hugsa þannig“ Ungstirni Manchester City tryggðu liðinu stórsigur Tætti í sig fulltrúa ungstirnisins: „Hvernig eruð þið að hugsa um þennan strák?“ Boehly selur og kveður Chelsea Sunderland vann í fyrsta Evrópuleiknum síðan 1973 Enn eitt áfallið fyrir Manchester United Sjá meira