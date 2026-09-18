Sænski framherjinn Alexander Isak er þegar búinn að skora jafnmörg mörk á þessari leiktíð eins og á allri fyrstu leiktíð sinni með Liverpool, enda settu meiðsli þá stórt strik í reikninginn. Hann efaðist aldrei um þá ákvörðun að fara til félagsins.
Í viðtali við BBC segir Isak það hafa verið „auðvelda ákvörðun“ að fara til Liverpool sem keypti hann frá Newcastle fyrir metfé í breskum fótbolta fyrir rúmu ári síðan, eða 125 milljónir punda.
„Liverpool er risafélag og allt varðandi félagið gerði þetta frekar augljóst,“ sagði Isak.
„Og metnaðurinn og viljinn sem félagið sýndi til að fá mig var líka stór hluti af þessu,“ bætti hann við.
Isak missti af stórum hluta síðustu leiktíðar eftir að hafa fótbrotnað og var þá frá keppni frá desember og fram í apríl, en fram að því hafði hann einnig átt erfitt uppdráttar. Þar spilaði sjálfsagt inn í að hann hafði misst af undirbúningstímabilinu og ekki fengið að æfa með Newcastle en haldið sér við með því að æfa hjá sínu gamla félagi Real Sociedad. Sagði hann Newcastle hafa svikið loforð í sinn garð.
Eftir magnað tímabil með Newcastle 2024-25 þar sem hann skoraði 23 mörk urðu mörkin því aðeins þrjú á síðustu leiktíð. Eftir aðeins fjórar umferðir á þessari leiktíð er Isak einnig kominn með þrjú mörk og aðeins Erling Haaland með fleiri í deildinni, eða fjögur.
Aðspurður hvort hann hefði aldrei fengið bakþanka á síðustu leiktíð svaraði Isak:
„Nei, aldrei. Ég myndi aldrei hugsa þannig. [Fótbrotið] var erfitt. Allir sem hafa verið lengi frá vegna meiðsla vita það. En þegar maður er á góðum stað og líður vel þá er maður ekkert að hugsa til baka því það gagnast ekkert.
Ég hlakka bara til og er mjög bjartsýnn og spenntur fyrir þessu tímabili og því sem er í vændum hjá okkur,“ sagði Isak sem stóð sig einnig vel með sænska landsliðinu á HM í sumar og skoraði eitt mark og gaf þrjár stoðsendingar.
Liverpool á fyrir höndum útileik gegn Bournemouth á sunnudaginn, þar sem stjórinn Andoni Iraola mætir á sinn gamla heimavöll.