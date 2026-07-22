Rústa brú eða orkuveri fyrir hverja árás á Hormússundi Samúel Karl Ólason skrifar 22. júlí 2026 14:46 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hótar árásum á borgaralega innviði í Íran. Slíkar árásir gætu verið stríðsglæpir. AP/Julia Demaree Nikhinson Donald Trump segir að í hvert sinn sem Íranir ráðist á skip á Hormússundi, hvort sem það er með dróna, eldflaug eða öðrum hætti, muni Bandaríkin svara með eigin árásum. Þær verði gerðar á brýr eða orkuver. Einni brú eða orkuveri verði rústað fyrir hverja árás Írana. Ekkert lát er á árásum Bandaríkjanna í Íran né á árásum Írana á nágrannaríki sín, bæði herstöðvar Bandaríkjanna þar og borgaralega innviði eins og vatnshreinsistöðvar og orkuver. Alþjóðasamþykktir meina slíkar árásir, nema umræddir innviðir séu notaðir í hernaðarlegum tilgangi. Bandaríkjamenn gerðu umfangsmiklar árásir á Íran í nótt og þar á meðal á skotmörk nærri Tehran. Íranir skutu eldflaugum að skotmörkum í Jórdaníu og þá voru einnig gefnar út viðvaranir við árásum í Bahrain og Sádi-Arabíu, samkvæmt AP fréttaveitunni. Í færslu á Truth Social segir Trump að brýr og orkuver nærri Tehran verði ekki undanskilin þessum hefndarárásum sem hann talar um. Færsla Trumps á Truth Social. Frá því stríð Bandaríkjanna og Íran fór aftur á skrið fyrir um tveimur vikum hefur ekkert gengið að hefja viðræður á nýjan leik. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf til kynna í dag að viðræður væru ekki líklegar á næstunni og sagði hann að klerkastjórnin í Íran hefði ekki áhuga á viðræðum af nokkurri alvöru. Rubio sagði að árásirnar myndu halda áfram á meðan Íranir gerðu árásir á skip á Hormússundi. Bandaríkjamenn myndu heldur ekki sætta sig við áframhaldandi árásir á hermenn. Átján bandarískir hermenn hafa fallið vegna árása Írana. Dýrt og óvinsælt stríð Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur kostað um það bil 37,5 milljarða dala. Það sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, á fundi fjármálanefndar öldungadeildarinnar í gær, þar sem hann bað um 95 milljarða dala aukafjárveitingu fyrir ráðuneytið. Um mikinn átakafund var að ræða þar sem til skarpra orðaskipta kom. Flestir Bandaríkjamenn eru verulega á móti því hvernig Trump hefur haldið á spöðunum hvað varðar stríðið gegn Íran, samkvæmt könnunum. Ný könnun sýnir að um 65 prósent Bandaríkjamanna segja Trump hafa staðið sig illa. Trump sjálfur sagði í samtali við blaðamenn í dag að Bandaríkjamenn væru ekki mótfallnir stríðinu, sem er rangt. Þeir vildu ekki hátt eldsneytisverð, sem er að stórum hluta afleiðing stríðsins, en þeir væru ekki mótfallnir stríðinu sjálfu. Trump:Americans aren't against the war. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. pic.twitter.com/yjkqUzNNov— Clash Report (@clashreport) July 22, 2026 Olíuverð hefur hækkað töluvert á undanförnum tveimur vikum og hélt sú hækkun áfram í dag. Hútar í Jemen hafa lýst því yfir að þeir muni gera árásir á olíuflutningaskip Sádi-Arabíu á Rauðahafi, sem hefur ýtt enn frekar undir óvissuna. Verulega hefur dregið úr olíuflutningi frá bæði Hormússundi og Rauðahafi á undanförnum dögum. Olíuverð á Brent-olíu, fór upp fyrir 93 dali á tunnu i dag. Það verð hefur samkvæmt New York Times hækkað um rúma tíu dali á einni viku. Heilt yfir hefur það hækkað um sirka þriðjung frá því stríðið hófst. Bandaríkin Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Hernaður Bensín og olía Tengdar fréttir Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Bandaríkjastjórn mun greina frá því í dag að hún hafi komist að samkomulagi við stjórnvöld í Sádi Arabíu um samvinnu á sviði kjarnorkumála. 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