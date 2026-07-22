Erlent

Rústa brú eða orku­veri fyrir hverja á­rás á Hormússundi

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hótar árásum á borgaralega innviði í Íran. Slíkar árásir gætu verið stríðsglæpir.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hótar árásum á borgaralega innviði í Íran. Slíkar árásir gætu verið stríðsglæpir. AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump segir að í hvert sinn sem Íranir ráðist á skip á Hormússundi, hvort sem það er með dróna, eldflaug eða öðrum hætti, muni Bandaríkin svara með eigin árásum. Þær verði gerðar á brýr eða orkuver. Einni brú eða orkuveri verði rústað fyrir hverja árás Írana.

Ekkert lát er á árásum Bandaríkjanna í Íran né á árásum Írana á nágrannaríki sín, bæði herstöðvar Bandaríkjanna þar og borgaralega innviði eins og vatnshreinsistöðvar og orkuver.

Alþjóðasamþykktir meina slíkar árásir, nema umræddir innviðir séu notaðir í hernaðarlegum tilgangi.

Bandaríkjamenn gerðu umfangsmiklar árásir á Íran í nótt og þar á meðal á skotmörk nærri Tehran. Íranir skutu eldflaugum að skotmörkum í Jórdaníu og þá voru einnig gefnar út viðvaranir við árásum í Bahrain og Sádi-Arabíu, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Í færslu á Truth Social segir Trump að brýr og orkuver nærri Tehran verði ekki undanskilin þessum hefndarárásum sem hann talar um.

Færsla Trumps á Truth Social.

Frá því stríð Bandaríkjanna og Íran fór aftur á skrið fyrir um tveimur vikum hefur ekkert gengið að hefja viðræður á nýjan leik. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf til kynna í dag að viðræður væru ekki líklegar á næstunni og sagði hann að klerkastjórnin í Íran hefði ekki áhuga á viðræðum af nokkurri alvöru.

Rubio sagði að árásirnar myndu halda áfram á meðan Íranir gerðu árásir á skip á Hormússundi. Bandaríkjamenn myndu heldur ekki sætta sig við áframhaldandi árásir á hermenn. Átján bandarískir hermenn hafa fallið vegna árása Írana.

Dýrt og óvinsælt stríð

Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur kostað um það bil 37,5 milljarða dala. Það sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, á fundi fjármálanefndar öldungadeildarinnar í gær, þar sem hann bað um 95 milljarða dala aukafjárveitingu fyrir ráðuneytið. Um mikinn átakafund var að ræða þar sem til skarpra orðaskipta kom.

Flestir Bandaríkjamenn eru verulega á móti því hvernig Trump hefur haldið á spöðunum hvað varðar stríðið gegn Íran, samkvæmt könnunum. Ný könnun sýnir að um 65 prósent Bandaríkjamanna segja Trump hafa staðið sig illa.

Trump sjálfur sagði í samtali við blaðamenn í dag að Bandaríkjamenn væru ekki mótfallnir stríðinu, sem er rangt. Þeir vildu ekki hátt eldsneytisverð, sem er að stórum hluta afleiðing stríðsins, en þeir væru ekki mótfallnir stríðinu sjálfu.

Olíuverð hefur hækkað töluvert á undanförnum tveimur vikum og hélt sú hækkun áfram í dag. Hútar í Jemen hafa lýst því yfir að þeir muni gera árásir á olíuflutningaskip Sádi-Arabíu á Rauðahafi, sem hefur ýtt enn frekar undir óvissuna.

Verulega hefur dregið úr olíuflutningi frá bæði Hormússundi og Rauðahafi á undanförnum dögum.

Olíuverð á Brent-olíu, fór upp fyrir 93 dali á tunnu i dag. Það verð hefur samkvæmt New York Times hækkað um rúma tíu dali á einni viku. Heilt yfir hefur það hækkað um sirka þriðjung frá því stríðið hófst.

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