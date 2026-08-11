Yfirvöld í Rússlandi hafa sleppt bandarískum uppgjafarhermanni úr fangelsi. Robert Gilman hafði setið inni í meira en fjögur ár á grunni umdeildra ákæra og við slæmar aðstæður. Donald Trump segir Vladimír Pútín hafa samþykkt að sleppa honum í mannúðarskyni en Gilman er sagður vera mjög heilsulítill.
Trump segir kollega sinn í Rússlandi ekki hafa beðið um neitt í staðinn. Engum Rússa hafi verið sleppt úr haldi í Bandaríkjunum eða annars staðar, eins og áður hefur þurft að gera til að fá Bandaríkjamenn og aðra úr haldi í Rússlandi á undanförnum árum.
Bandaríkjamenn hafa reglulega verið handteknir í Rússlandi og dæmdir í fangelsi á veikum grunni. Þeir hafa svo ítrekað verið notaðir til að skipta fyrir Rússa og rússneska njósnara í haldi á Vesturlöndum.
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Gilman og móðir hans, sem var að reyna að heimsækja hann á sjúkrahúsi í Rússlandi, eru nú sögð á leið til Bandaríkjanna og eiga að lenda þar í kvöld. Þá stendur til að flytja Gilman til aðhlynningar.
Trump segist hafa rætt við Gilman í dag og að sá síðarnefndi hafi beðið um að fá bandarískan ostborgara við lendinguna. Því segist Trump ætla að redda.
Gilmann er 32 ára gamall kennari en starfaði á árum áður sem landgönguliði. Hann var handtekinn í Rússlandi árið 2022 og dæmdur til þriggja og hálfs árs fangelsisvistar fyrir að ráðast á lögregluþjón eftir að hann var fjarlægður úr lest. Samkvæmt AP fréttaveitunni var hann svo aftur dæmdur fyrir að ráðast á starfsmenn fangelsisins árið 2024 og dómur hans þyngdur.
Í fyrra var dómurinn svo þyngdur enn eina ferðina og hann dæmdur til tíu ára fangelsisvistar fyrir að ráðast á fangaverði.
Fjölskylda Gilmans hefur ætíð þrætt fyrir ákærurnar gegn honum og sagt þær rangar. Það hafa yfirvöld í Bandaríkjunum einnig gert.
Foreldrar Gilmans fluttust frá Rússlandi til Bandaríkjanna á árum áður. Árið 2022 ferðaðist Gilman til Moldóvu í leit að vinnu við kennslu, sem gekk ekki eftir, samkvæmt föður hans. Gilman mun hafa orðið veikur á ferð um Rússland og var hann færður úr lest og fluttur á lögreglustöð þegar hann veiktist.
Faðir hans segir að þar hafi hann óvart sparkað í lögregluþjón. Við eðlilegar kringumstæður myndi hann vera dæmdur til að greiða sekt, ef eitthvað, og segir faðir Gilmans að eina ástæða þess að hann hafi verið dæmdur í fangelsi hafi verið sú að hann sé Bandaríkjamaður.
Lexie Hudson, systir Gilmans, segir í samtali við AP að Trump og Ed Markey, öldungadeildarþingmaður, eigi heiðurinn að því að bróður hennar hafi verið sleppt úr fangelsi. Hún segir einu ástæðuna fyrir því að Gilman sé ekki dáinn vera að Trump hafi talað máli hans.
„Rússarnir komu svo illa fram við bróður minn. Þeir meiddu hann af engri annarri ástæðu en þeirri að hann er bandarískur og var landgönguliði. Hvað græddu þeir á þessu? Af hverju komu þeir svona fram við þessa yndislegu manneskju?“
Fleiri Bandaríkjamenn sitja í fangelsi í Rússlandi, eins og Stephen Hubbard. Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna segir að Trump muni ekki hvílast fyrr en allir ranglega fangelsaðir Bandaríkjamenn verði komnir aftur heim.
Í samtali við rússnesku fréttaveituna Interfax sagði lögmaður Gilmans að hann hefði verið fluttur á sjúkrahús snemma í síðasta mánuði. Hvorki lögmenn hans né fjölskyldumeðlimir fengu að heimsækja hann.
AP hefur svo eftir Eric Lebson, einum af stjórnendum samtakanna Global Reach, sem unnið höfðu að því að frelsa Gilman, að Gilman hafi verið í lífshættu á sjúkrahúsi vegna misþyrminga sem hann varð fyrir í fangelsinu í Rússlandi.
Markey, áðurnefndur þingmaður, segir einnig að Gilman hafi verið pyntaður í fangelsi. Hann hafi verið barinn og lyf hafi verið þvinguð ofan í hann.
„Það er enginn vafi á því að misþyrmingar hans af höndum yfirvalda í Rússlandi eru ástæðan fyrir ástandi hans í dag,“ sagði Markey.