Landskjörstjórn hefur gefið frá sér yfirlýsingu þar sem frétt Morgunblaðsins, um að orðalagi á upplýsingavef Landskjörstjórnar um þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok mánaðar hafi verið breytt, er sögð alfarið röng.
Í frétt Morgunblaðsins í gær sagði að orðalagi á vef upplýsingavef Landskjörstjórnar um þjóðaratkvæðagreiðsluna hefði verið breytt án þess að breytingarinnar væri getið.
„Þar sagði áður að nei-kjósandi hafnaði aðild, „a.m.k. ekki að sinni“, en já-kjósandi væri „ekki endilega“ að styðja aðild. Þessi ósamhverfa túlkun svarkostanna er nú horfin og hana er ekki heldur að finna í bæklingi sem dreift var um allt land,“ sagði í fréttinni.
Í yfirlýsingu frá Landskjörstjórn, sem birt var á vef Landskjörstjórnar í dag, segir að í tilefni af fréttinni vilji kjörstjórnin taka það fra að þessi fullyrðing Morgunblaðsins sé alfarið röng.
„Engar breytingar hafa verið gerðar á þeim texta sem birtur er á upplýsingavef landskjörstjórnar um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Komi til þess að texta kynningarefnisins verði breytt mun þess verða getið á upplýsingavefnum með skýrum hætti.“
Á vefsafni Landsbókasafns Íslands, sem varðveitir flest íslenskt efni sem gefið er út á vefnum, er ekki að finna eldri útgáfu af upplýsingavefnum sem inniheldur orðalagið sem vitnað er í í frétt Morgunblaðsins.
Afrit hefur verið tekið af upplýsingavefnum einu sinni í viku frá því að hann var settur í loftið þann 6. júlí síðastliðinn.