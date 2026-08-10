Þrettán manns í það minnsta eru sagðir hafa fallið í drónaárás Úkraínumanna á olíuhreinsistöð í rússneska sambandslýðveldinu Tatarstan í nótt. Rússnesk yfirvöld fullyrða að eitt barn sé á meðal þeirra föllnu í árásinni sem er ein sú blóðugusta frá upphafi allsherjarinnrásar Rússa í Úkraínu.
Auk þeirra látnu eru 75 sagðir særðir í Nizhnekamsk í Tatarstan, sjálfstæðu lýðveldi innan Rússneska sambandsríkisins. Borgin er í rúmlega 1.100 kílómetra fjarlægð frá landamærum Rússlands og Úkraínu.
Úkraínuher staðfesti að hann hefði gert drónaárás á Tanevo-olíuhreinsistöðina í borginni. Hann hefur ekki tjáð sig um fullyrðingar rússneskra stjórnvalda um að árásin hafi einnig beinst að íbúabyggð og að óbreyttir borgarar hafi fallið. Breska ríkisútvarpið BBC segist ekki hafa staðfest fullyrðingar rússneskra yfirvalda sjálft.
Rússar segjast jafnframt hafa skotið niður á fimmta hundrað úkraínskra dróna í nótt. Úkraínumenn hafa fært sig verulega upp á skaftið í landrægum árásum langt inn fyrir landamæri Rússlands á undanförnum mánuðum. Þeir segjast vega að ýmsum tekjulindum rússneska ríkisins sem fjármagni hernaðinn í Úkraínu.
Nær daglegar skotflaugaárásir Rússa á úkraínskar borgir héldu áfram í gær. Tveir eru sagðir látnir og þrettán særðir eftir að skotflaug hæfði íbúðarblokk í Kharkiv. Átta til viðbótar særðust í skotflauga- og drónaárásum á hafnarborgina Odessu við Svartahaf.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að vöruhús hennar með neyðarbirgðum í Dnipro í Úkraínu hafi í tvígang orðið fyrir sprengjum á innan við sólarhring á föstudag. Upphaflega hafið verið ráðist á vöruhúsið, sem innihélt sjúkragögn fyrir hermenn á víglínunni, á mánudag í síðustu viku. Rétt eftir að lokið var við að tæma húsið á föstudag hafi það aftur orðið fyrir sprengju. Það hafi svo verið endanlega eyðilagt í þriðju sprengingunni innan við sólarhring síðar.