Sjálfsprengjudróni sem fannst nærri flugvelli í Þýskalandi er frá Rússlandi samkvæmt bandarískum embættismanni sem þekkir til leynilegrar skýrslu um málið.
The Wall Street Journal greinir frá og hefur eftir ónefnda embættismanninum.
Fyrr í vikunni var sjálfsprengjudróna lent við hliðina á úkraínskri fragtflugvél sem var hlaðin skotfærum frá Frakklandi. Sprengjuefni drónans er talið vera öflugt en hvellettan mun hafa verið gölluð og sprakk hann því ekki.
Alexander Dobrindt, innanríkisráðherra Þýskalands, sagði að um svokallaðan „blandaðan hernað“ væri að ræða. Vísbendingar væru um að fagmenn bæru ábyrgð á drónanum.
Sömuleiðis er verið að rannsaka annan óþekktan hlut sem flugvél sem var á leiðinni í loftið frá flugvellinum flaug á. Vélin hlaut minni háttar skemmdir og lenti heilu og höldnu á nálægum flugvelli.
Meint tengsl Rússa við drónann koma á sama tíma og bandarískar leyniþjónustur hafa komist að þeirri niðurstöðu að aukin ógn stafi af Vladimír Pútín Rússlandsforseta. Skýrslur þeirra hermi að Pútín gæti gert minni árásir á bandalagsríki Atlantshafsbandalagsins næstu ár til að kanna einbeitni þeirra. Árásirnar gætu til dæmis verið netárásir eða innrás í önnur lönd.
Að sögn sérfræðinga sem WSJ hefur eftir fer ógnin við evrópskt flug sömuleiðis vaxandi. Frá því í ágúst 2024 til febrúar á þessu ári sást 144 sinnum til grunsamlegra dróna.