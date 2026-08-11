Stjórnvöld á Taívan stóðu í gær fyrir æfingu á fjarskiptatruflunum í kjölfar ímyndaðrar árásar eða innrásar af hálfu Kína. Æfingar vegna mögulegrar árása Kínverja eru reglubundin viðburður en þetta var fyrsta æfing Taívana þar sem gert var ráð fyrir umfangsmiklum fjarskiptatruflunum.
Æfingin var þáttur í árlegri almannavarnaæfingu, þar sem almenningur er þjálfaður í viðbrögðum við tilraunum Kína til að taka landið yfir. Almannavarnaæfingin fer fram á nokkra daga tímabili en í gær var hún haldin í borginni Taichung, þar sem þrjár milljónir íbúa voru látnir leita skjóls og voru svo án netsambands í 30 mínútur.
„Ég tel þetta nauðsynlegt,“ hefur New York Times eftir Yu Chun-hsuan, nema sem leitaði skjóls í matöll verslanamiðstöðvar. „Við erum öll svo háð símunum okkar. Ef það brýst út stríð þá gætu þeir gripið til netárása eða skorið á fjarskipti.“
Kínverjar hafa stóraukið hernaðarumsvif sín í kringum Taívan á síðustu misserum og stjórnvöld á eyjunum hafa ekki síst áhyggjur af því að ef til innrásar kæmi, yrði klippt á fjarskiptastrengi neðansjávar. Þau hafa þegar sakað Kínverja um að hafa skemmt strengi sem liggja milli eyjanna en umfangsmeiri skemmdarverk gætu vakið ugg meðal íbúa og skapað neyðarástand.
Borgaryfirvöld í Taichung sögðu æfinguna hafa gengið vel og að hún hefði ekki haft áhrif á neyðarþjónustu viðbragðsaðila.