Erlent

Réttað yfir fyrr­verandi glæpa­foringja vegna morðsins á Tu­pac

Kjartan Kjartansson skrifar
Duane Davis stýrði glæpagengi í Compton í Los Angeles þegar Tupac Shakur var myrtur. Hann var í bílnum sem skotum var hleypt af á bíl Tupac í Las Vegas. Davis er ákærður fyrir að skipa fyrir um morðið. Hann neitar sök.
Duane Davis stýrði glæpagengi í Compton í Los Angeles þegar Tupac Shakur var myrtur. Hann var í bílnum sem skotum var hleypt af á bíl Tupac í Las Vegas. Davis er ákærður fyrir að skipa fyrir um morðið. Hann neitar sök. AP/David Becker

Réttarhöld yfir fyrrverandi glæpaforingja sem er ákærður fyrir að skipa fyrir um morðið á rapparanum Tupac Shakur fyrir tæpum þrjátíu árum hófust í Las Vegas í gær. 

Morðið á Tupac Shakur skók tónlistarheiminn en hann var einn vinsælasti tónlistarmaður heims þegar hann var skotinn til bana á götum Las Vegas 7. september árið 1996. Hann var aðeins 25 ára gamall.

Hvítum Kadilják var ekið upp að hlið BMW-bifreiðar sem Tupac var farþegi í þar sem hún var stopp á rauðu ljósi. Óþekktur maður í Kadiljáknum hóf síðan skothríð og skaut Tupac nokkrum skotum. Lögreglu tókst aldrei að hafa hendur í hári banamanna rapparans.

Duane „Keffe D“ Davis, sem þá var leiðtogi glæpagengisins South Side Compton Crips í Los Angeles, svarar nú til saka fyrir morðið. Honum er gefið að sök að hafa fyrirskipað morðið á Tupac.

Davis bendlaði sig sjálfur við morðið í endurminningabók sem hann gaf út árið 2019. Þar sagðist hann hafa útvegað byssuna sem Tupac var skotinn með og kastað henni í aftursæti Kadiljáksins en sagði ekki hver hefði tekið í gikkinn. Davis var handtekinn árið 2023.

AP-fréttastofan segir að almennt sé talið að frændi Davis hafi skotið Tupac en hann var aldrei sóttur til saka. Sá lést í skotbardaga í Compton-hverfinu í Los Angeles tveimur árum eftir morðið.

Diddy ekki á vitnalistanum

Aðeins einn maður sem var í bílunum tveimur þegar Tupac var myrtur, annar en Davis, er enn á lífi. Tónlistarframleiðandinn Marion „Suge“ Knight var í föruneyti Tupacs en hann hefur þegar sagt að hann ætli ekki að bera vitni í málinu.

Knight afplánar nú langan fangelsisdóm sem hann hlaut fyrir að verða manni að bana í Compton árið 2015.

Pískrað hefur verið um að Sean „Diddy“ Combs gæti verið kallaður til vitnis. Davis hélt því fram í bók sinni að Combs vildi Tupac og Knight feiga og hefði boðið sér fé til þess að koma þeim fyrir kattarnef. 

Combs hefur alla tíð neitað því að tengjast morðinu á nokkurn hátt. Hann dúsir nú sjálfur í fangelsi í New Jersey vegna mansals. AP segir hann hvorki á vitnalista ákæruvaldsins né verjenda Davis.

Réttarhöldin yfir Davis hófust með vali á kviðdómi í gær. Reiknað er með að það val gæti tekið þorra vikunnar.

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