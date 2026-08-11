Réttarhöld yfir fyrrverandi glæpaforingja sem er ákærður fyrir að skipa fyrir um morðið á rapparanum Tupac Shakur fyrir tæpum þrjátíu árum hófust í Las Vegas í gær.
Morðið á Tupac Shakur skók tónlistarheiminn en hann var einn vinsælasti tónlistarmaður heims þegar hann var skotinn til bana á götum Las Vegas 7. september árið 1996. Hann var aðeins 25 ára gamall.
Hvítum Kadilják var ekið upp að hlið BMW-bifreiðar sem Tupac var farþegi í þar sem hún var stopp á rauðu ljósi. Óþekktur maður í Kadiljáknum hóf síðan skothríð og skaut Tupac nokkrum skotum. Lögreglu tókst aldrei að hafa hendur í hári banamanna rapparans.
Duane „Keffe D“ Davis, sem þá var leiðtogi glæpagengisins South Side Compton Crips í Los Angeles, svarar nú til saka fyrir morðið. Honum er gefið að sök að hafa fyrirskipað morðið á Tupac.
Davis bendlaði sig sjálfur við morðið í endurminningabók sem hann gaf út árið 2019. Þar sagðist hann hafa útvegað byssuna sem Tupac var skotinn með og kastað henni í aftursæti Kadiljáksins en sagði ekki hver hefði tekið í gikkinn. Davis var handtekinn árið 2023.
AP-fréttastofan segir að almennt sé talið að frændi Davis hafi skotið Tupac en hann var aldrei sóttur til saka. Sá lést í skotbardaga í Compton-hverfinu í Los Angeles tveimur árum eftir morðið.
Aðeins einn maður sem var í bílunum tveimur þegar Tupac var myrtur, annar en Davis, er enn á lífi. Tónlistarframleiðandinn Marion „Suge“ Knight var í föruneyti Tupacs en hann hefur þegar sagt að hann ætli ekki að bera vitni í málinu.
Knight afplánar nú langan fangelsisdóm sem hann hlaut fyrir að verða manni að bana í Compton árið 2015.
Pískrað hefur verið um að Sean „Diddy“ Combs gæti verið kallaður til vitnis. Davis hélt því fram í bók sinni að Combs vildi Tupac og Knight feiga og hefði boðið sér fé til þess að koma þeim fyrir kattarnef.
Combs hefur alla tíð neitað því að tengjast morðinu á nokkurn hátt. Hann dúsir nú sjálfur í fangelsi í New Jersey vegna mansals. AP segir hann hvorki á vitnalista ákæruvaldsins né verjenda Davis.
Réttarhöldin yfir Davis hófust með vali á kviðdómi í gær. Reiknað er með að það val gæti tekið þorra vikunnar.
Lögreglan í Las Vegas fór fram á og fékk leitarheimild vegna rannsóknar á morðinu á rapparanum Tupac Shakur. 26 ár eru síðan rapparinn var myrtur þann 7. september árið 1996 í Las Vegas og hefur morðinginn aldrei fundist.
Í gegnum tíðina hafa rapparar oft verið í opinberum erjum við aðra rappara og hefur það stundum endað skelfilega.
Knight er gert að hafa ekið yfir fyrrum vin sinn og annan mann eftir rifrildi á fimmtudaginn.