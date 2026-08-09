Enn hefur ekki tekist að svara því hvernig skógareldar í Frakklandi sem geisuðu í sumar hófust. Margir vilja meina að eldarnir séu birtingarmynd loftslagsbreytinga en þar sem níu af hverjum tíu skógareldum sem hafa komið upp í Frakklandi eru af mannavöldum leita yfirvöld nú logandi ljósi að sökudólgi. Þarlend ríkisstjórn hefur þó sjálf verið sökuð um að hafa verið illa undirbúin fyrir eldsvoðana og gripið seint inn í.
Evrópusambandið hefur sagt þær rýmingaraðgerðir sem ráðist var í þegar á fjórða hundrað þúsund manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni í júlí vera einar þær umfangsmestu sem ráðist hefur verið í í álfunni.
Breska ríkisútvarpið (BBC) greinir einnig frá því í umfjöllun sinni að eldarnir hafi valdið meiri skemmdum og skaða í Frakklandi á þessu ári en nokkurn tímann frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar.
Hitabylgja sem reið yfir álfuna hafi án efa spilað inn í en ríkisstjórn Frakklands virðist staðráðin í því að dæma fólk fyrir að hafa valdið eldunum.
BBC greinir frá því að innanríkisráðuneytið hafi þegar tilkynnt um fjögurhundruð og tuttugu handtökur á fólki sem er sakað um að hafa kveikt eldana, annaðhvort af ásetningi eða óviljandi. Þar á meðal eru hundrað sextíu og sex undir lögaldri.
Í einu tilviki sé 23 ára gamall maður sakaður um að hafa vísvitandi kveikt tíu elda á fimm dögum á í suðausturhluta landsins en hann á yfir höfði sér 15 ára fangelsi og gríðarlega háa sekt ef hann verður sakfelldur.
Mörg önnur mál hafa verið tekin fyrir og dómur fallið strax, eins og í tilfelli manns sem hlaut þriggja ára fangelsisdóm fyrir að kveikja þrjá elda nýlega í Raon-L'Étape-skóginum á Vosges-svæðinu.
„Aðeins nokkrir fermetrar af gróðri urðu að reyk,“ sagði í frétt dagblaðsins L'Est Républicain um málið.
Þá hafa heimilislaus maður og einstaklingur með alvarlega einhverfu verið dæmdir í fangelsi fyrir að henda frá sér sígarettustubbum, er fram kemur í umfjöllun BBC.
„Ég var undrandi á fjölda handtaka, þetta virðist óhóflegt,“ er haft eftir Muriel Gestas, lögmanni sem hafi verið málsvari nokkurra sem sakaðir eru um íkveikju, þar á meðal tveggja slökkviliðsmanna. Hún er sögð efast um að mörg málanna muni leiða til sakfellingar.
Saksóknari í Bordeaux, Renaud Gaudeul, sagði við franska miðillinn Le Monde að hörð nálgun væri réttlætanleg miðað við núverandi aðstæður.
„Skilyrði fyrir ákæru um að stofna lífi í hættu eru uppfyllt fyrir þá sem henda sígarettustubbi eða kveikja upp í grilli á skógi vöxnum svæðum. Það þarf aðeins örlítinn neista til að kvikni í,“ hefur blaðið eftir honum.
Emmanuel Macron forseti Frakklands hafi sagt að gagnrýni eigi ekki að vera í fyrirrúmi á stundu sem þessari.
„Við verðum að endurgróðursetja og endurbyggja skóg því við verðum að aðlagast því sem loftslagsbreytingar hafa í för með sér,“ er haft eftir honum þegar hann tjáði sig um málið í vikunni. „Á meðan verður þjóðin að standa saman.“