Norskir nei-sinnar bæta við sig

Norðmenn fylgjast grannt með þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi um hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ný skoðanakönnun sýnir að meirihluti Norðmanna er enn andvígur því að sækja aftur um aðild að sambandinu.
Sjónvarpsstöðin TV-2 lét vinna skoðanakönnun þar sem spurt var hvort Norðmenn ættu að sækja um aðild að Evrópusambandinu.
Þar svöruðu um 65,9 prósent svarenda neitandi, en 34,1 prósent játandi. Nei-sinnar bæta því við sig um prósentustigi frá því í desember, en hafa jafnframt bætt við sig um sex prósentustigum frá því í apríl 2025.
Í frétt TV2 er haft eftir Geir Pollestad, þingmanni norska Miðjuflokksins (sem er þar jafnframt lýst sem áhugamanni um knattspyrnu), að heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem haldið var í Norður-Ameríku í sumar kynni að hafa áhrif.
Sá árangur sem Noregur náði á mótinu – og ekki síður sú athygli sem róður stuðningsmanna Noregs vakti í heimsmiðlum – kunni að hafa eflt þjóðernisstolt Norðmanna.
Þjóðaratkvæðagreiðslan á Íslandi 29. ágúst hefur jafnframt vakið mikla athygli í norskum fjölmiðlum þar sem uppi hafa vaknað spurningar um framtíð EES-samstarfsins ef Ísland skyldi gerast fullgildur meðlimur að ESB.
Utanríkisráðherra Noregs hefur sagt gjörbreytta mynd blasa við ef Íslendingar ákveði að ganga inn í Evrópusambandið. EES-samningurinn myndi þó halda en staða Norðmanna veikjast.