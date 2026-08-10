Alexandra Ocasio-Cortez, fulltrúadeildarþingmaður Demókrataflokksins frá New York, greindi frá því um helgina að hún hyggst láta frysta egg sín. Hún segist hafa ákveðið að greina frá ákvörðuninni til að opna umræðuna, þrátt fyrir að það feli í sér ákveðna pólitíska áhættu.
Ocasio-Cortez, sem hefur barist ötullega fyrir sjálfsákvörðunarrétti kvenna, sagðist á samfélagsmiðlum vilja sýna fram á að konur gætu lifað lífinu til fulls. Þá sagði hún að tækniframfarir hefðu aukið fjárhagslega möguleika kvenna á eggfrystingu en viðurkenndi á sama tíma að hún væri í ákveðinni forréttindastöðu hvað það varðaði.
Þingkonan sagði síðar í viðtali við This Week á ABC News að hún útilokaði ekki forsetaframboð og gaf í skyn að hún myndi mögulega sækjast eftir öldungadeildarsæti Chuck Schumer. Hún sagði Demókrata hins vegar ættu að einbeita sér að þingkosningunum í nóvember í bili, í stað þess að huga að eigin pólitískum metnaði.
Ocasio-Cortez, sem er yfirlýstur sósíaldemókrati, hefur mildast nokkuð í afstöðu sinni til ýmissa mála á síðustu árum og segist ekki styðja ýmis baráttumál Democratic Socialists of America. Má þar meðal annars nefna niðurskurð á fjárframlögum til lögreglunnar.
Þingkonan er meðal þeirra Demókrata sem oftast eru nefndir á nafn í tengslum við forsetakosningarnar árið 2028 en meðal annarra má nefna Pete Buttigieg, fyrrverandi samgönguráðherra, Kamölu Harris, fyrrverandi varaforseta, og Gavin Newson, ríkisstjóra Kaliforníu.