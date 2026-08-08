Forsætisráðherra Taílands hét því að herða lög um eftirlit skotvopna í kjölfar skotárásar þar í landi í gær. Átta létust og tuttugu og tveir særðust þegar fjórtán ára drengur hóf skothríð í grunnskóla sínum í úthverfi Bangkok.
Drengurinn myrti ömmu sína og afa áður en hann hélt í Debsirin-grunnskólann í Nothaburi en sjálfur var hann nemandi í tíunda bekk við skólann. Hann skaut þar fimm kennara og einn nemanda til bana áður en hann framdi sjálfsvíg.
Ástæðan að baki árásinni er enn óljós en kallað hefur verið eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu.
Sjá einnig: Sjö látnir eftir skotárás í grunnskóla
Anutin Charnvirakul, forsætisráðherra Taílands, sagði eftir árásina að hann hygðist setja lög sem takmarka burð skotvopna á almannafæri og að með nýju lögunum myndu einungis opinberum starfsmönnum í starfi vera heimilað að bera vopn.
Í Taílandi eru vopnalög heldur ströng fyrir en illa hefur gengið að framfylgja þeim lögun að sögn breska ríkisútvarpsins. Tíu milljónir skotvopna séu í eigu almennra borgara í landinu en talið sé að um fjórar milljónir þeirra séu óskráð og því ólögleg.