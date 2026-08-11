Innlent

Vaktin: Al­myrkvi á sólu á Ís­landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Deildarmyrkvi á Íslandi í mars árið 2015.
Deildarmyrkvi á Íslandi í mars árið 2015. Vísir/GVA

Almyrkvi á sólu sést á vestanverðu Íslandi síðdegis á morgun. Við fylgjumst með í vaktinni hér á Vísi.

Deildarmyrkvinn hefst klukkan 16:47, þegar tunglið og sólin mætast. Almyrkvinn sjálfur stendur yfir í um eina til tvær mínútur, en það fer eftir því hvaðan horft er til sólarinnar og tunglsins. Deildarmyrkvanum lýkur svo 18:45.

Búist er við því að ferðamenn, innlendir sem erlendir, muni flykkjast á Snæfellsnesið, Vestfirði og Reykjanesskaga. Fréttastofa Sýnar verður á ferðinni um allt Vesturland.

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Almyrkvi 12. ágúst 2026

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