Almyrkvi á sólu sést á vestanverðu Íslandi síðdegis á morgun. Við fylgjumst með í vaktinni hér á Vísi.
Deildarmyrkvinn hefst klukkan 16:47, þegar tunglið og sólin mætast. Almyrkvinn sjálfur stendur yfir í um eina til tvær mínútur, en það fer eftir því hvaðan horft er til sólarinnar og tunglsins. Deildarmyrkvanum lýkur svo 18:45.
Búist er við því að ferðamenn, innlendir sem erlendir, muni flykkjast á Snæfellsnesið, Vestfirði og Reykjanesskaga. Fréttastofa Sýnar verður á ferðinni um allt Vesturland.
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