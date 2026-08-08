Spánn hefur tekið upp landamæraeftirlit á ferðamenn sem koma til landsins frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítalíu gagnvart Spáni. Deilur á milli ríkjanna hafa harðnað eftir að tugþúsundir flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæðið Ceuta frá Marokkó í síðustu viku.
Ítalía afnam tímabundið Schengen-samstarf um frjálsa fólksflutninga milli landanna tveggja í kjölfar streymis flótta- og farandfólks frá Marokkó til Ceuta. Ceuta er spænskt landsvæði í Norður-Afríku og ytri landamæri Evrópusambandsins.
Spænskir ríkisborgarar séu undanþegnir eftirlitinu við komuna til Ítalíu og að ráðstafanirnar eigi aðeins við ríkisborgara utan Evrópu. Í gær krafðist Spánn þess að Ítalía afnæmi sitt eftirlit fyrir lok helgar en að sögn ítalskra stjórnvalda verði það í gildi til 15. ágúst.
Aðgerðir Spánar verða í gildi í til 7. september að sögn breska ríkisútvarpsins.
Talið er að um 70 þúsund flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó en að um hundrað hafi látið lífið í hamaganginum þegar fólkið lagði til sunds til að synda fram hjá landamæragirðingu sem skagaði út í Miðjarðarhafið og aðskilur Ceuta frá Marokkó.
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Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólahring
Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, hefur um nokkra tíð kallað eftir strangari löggjöf hvað varðar fólksflutninga innan Evrópusambandsins. Pedro Sanchez, forsætisráðherra Spánar, sagði stöðuna byggða á falsrökum og að engin leið væri fyrir fólkið sem kom til Ceuta að komast inn á Schengen-svæðið.
Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallaði fyrr í vikunni eftir samhentu átaki Evrópuríkja um aukið öryggi á landamærum sambandsins. Boðað var til neyðarfundar með innanríkisráðherrum Schengen-ríkjanna vegna atviksins í Ceuta í síðustu viku.
Meðal þeirra sem sátu fundinn var Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, en hún sagði fyrstu viðbrögð ríkjanna hafa byggst á ófullnægjandi upplýsingum um sérstöðu Ceuta.
Ströndin við víggirt landamæri Marokkó og spænsku hólmlendunnar Ceuta er þakin stökum skóm, yfirgefnum flíkum og hringkútum eftir að hátt í sextíu þúsund manns komust yfir þau á einum sólarhring.