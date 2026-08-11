Nýjar umbúðir um ungnautahakk í Krónunni voru gallaðar og láku. Hakkið hefur aftur verið sett í eldri umbúðir. Framkvæmdastjóri segir miður að um slíkan galla hafi verið að ræða. Viðskiptavinir njóti enn lægra vöruverðs á meðan unnið er að því að laga umbúðir.
Tilkynnt var í gær á Facebook-síðu verslunarinnar að ungnautahakk væri nú komið í nýjar umbúðir. Með þeim notaði verslunin 60 prósent minna plast í umbúðir sínar og þannig sjái Krónan fram á að spara um átta tonn af plasti á ári.
Samhliða umbúðabreytingunni var tilkynnt að verð myndi lækka á ungnautahakki sem átti að selja í 400 og 700 gramma pakkningum í stað þeirra 500 sem hafa hingað til verið í boði.
Guðrún Aðalsteinsdóttir framkvæmdastjóri Krónunnar segir að um galla í umbúðunum sé að ræða og meðan fundið sé út úr því verði hakkið aftur sett í umbúðirnar sem voru áður í notkun, plastaður bakki. Guðrún segir þetta afar miður.
„Okkur þykir þetta afar leitt og biðjum viðskiptavini afsökunar á þeim óþægindum sem þetta kann að hafa valdið,” segir Guðrún.
Hún segir Krónuna stöðugt leita leiða til að draga úr óþarfa plastnotkun og nýju hakkumbúðirnar séu liður í þeirri vegferð.
„Fyrirmyndin kemur meðal annars frá Norðurlöndunum, þar á meðal Danmörku, þar sem sambærilegar umbúðalausnir hafa verið notaðar með góðum árangri. Með breytingunni gátum við jafnframt boðið hentugra magn og lægra kílóverð,“ segir Guðrún.
Eftir að breytingin var gerð hafi komið upp tilvik þar sem saumurinn á umbúðunum hafi ekki haldið sem skyldi og leki því átt sér stað.
„Það er að sjálfsögðu ekki ásættanlegt og umbúðirnar uppfylla ekki þá gæðastaðla sem við gerum kröfu um. Á meðan við vinnum með framleiðanda að lausn höfum við ákveðið að færa okkur tímabundið aftur yfir í þær umbúðir sem við notuðum áður. Hakk verður því áfram í boði hjá okkur eins og áður og kílóverðið helst óbreytt, það er viðskiptavinir njóta áfram þeirrar verðlækkunar sem fylgdi breytingunni. Markmiðið er að geta farið aftur í nýju umbúðirnar þegar búið er að leysa vandann og við erum fullviss um að þær standist okkar kröfur,“ segir Guðrún.
Eftir að tilkynnt var um breytinguna og varan sett í sölu skapaðist töluverð umræða um hana í hópnum Matartips þar sem birt var mynd af hakkinu í kæli og rauðleitum vökva. Við myndina var skrifað: „Nammmm ecoli“.
Við myndina sköpuðust umræður og meðal annars um að þessi vökvi geti þannig smitast á aðra vöru. Annar bendir á að í Danmörku sé hakkið í sams konar pokum en þeir leki ekki.
Guðrún bendir jafnframt á að ekkert bendi til þess að um hættu á E. coli sé að ræða.
„Gallinn snýr að umbúðunum, ekki vörunni sjálfri. Við brugðumst strax við þegar við urðum vör við vandann, færðum okkur aftur í fyrri umbúðir og höfum farið vandlega yfir með verslunum til að tryggja að hreinlæti og meðhöndlun sé til fyrirmyndar,“ segir hún.
Hún segir Krónuna vilja prófa áfram nýjar og umhverfisvænni lausnir en þær þurfi að sjálfsögðu að standast þær kröfur sem við og viðskiptavinir okkar gerum.
„Við vonumst til að geta leyst þetta hratt og vel,“ segir hún að lokum.