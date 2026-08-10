Ungir Miðflokksmenn vildu ekki taka þátt í Gleðigöngunni Árni Sæberg skrifar 10. ágúst 2026 20:00 Ungliðahreyfingar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar, Framsóknar, Sósíalistaflokksins, Samfylkingar, Flokks Fólksins og Vinstri Grænna gengu saman í Gleðigöngunni. Fulltrúar frá ungliðahreyfingum allra stjórnmálaflokka landsins tóku þátt í Gleðigöngunni um helgina, nema ungum Miðflokksmönnum. Formaðurinn segir að í göngunni séu auglýstar hugmyndir sem þeir telji ekki „ástæðu til að lyfta á stall“. Hápunktur hinsegin daga var á laugardag þegar Gleðigangan var gengin í Reykjavík frá Hallgrímskirkju niður Skólavörðustíg og endaði með útitónleikum í Hljómskálagarðinum. Gríðarlegur fjöldi fólks tók þátt í göngunni en skipuleggjendur hennar höfðu reiknað með því að hún yrði sú fjölmennasta frá upphafi. Á meðal þeirra sem létu sjá sig þar voru borgarfulltrúar, meðal annars Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og Ari Edwald, oddviti Miðflokksins, Guðrún Karls Helgudóttir biskup, og auðvitað Páll Óskar Hjálmtýsson sem var með risastóran flæmingja með sér. Venju samkvæmt komu fulltrúar frá ungliðahreyfingum stóru stjórnmálaflokka landsins saman og gengu fylktu liði niður Skólavörðustíginn, samfélagi hinsegin fólks til stuðnings. Allar helstu ungliðahreyfingar tóku þátt í göngunni, að ungliðahreyfingu Miðflokksins undanskilinni. Antoni Sveini McKee, formanni ungra Miðflokksmanna, var boðið að taka þátt í skipulagningu samflots ungliða í Gleðigöngunni. Hann þakkað fyrir boðið, samkvæmt heimildum Vísis, en sagði unga Miðflokksmenn ekki ætla að taka þátt í göngunni að þessu sinni. Í svari við fyrirspurn Vísis segir Anton að Ungir Miðflokksmenn styðji af heilum hug þau mannréttindi sem tryggð séu í stjórnarskrá Íslands. Það er að segja að allir megi lifa frjálsir og án mismununar sökum trúar, kynþáttar, kynhneigðar og kynferðis og að ríkið eigi ekki að skipta sér af einkalífi og ástalífi fólks. Í Gleðigöngunni séu „hins vegar auglýstar og markaðssettar, meðal annars gagnvart börnum, hugmyndir sem við teljum ekki ástæðu til að lyfta á stall.“ „Þar á meðal eru áberandi klámvæddar og niðrandi hugmyndir þar sem kynlíf er tengt við ofbeldi og kúgun. Við teljum ekki heldur viðeigandi að talsmenn vændis fái vettvang hjá hinu opinbera til að markaðssetja málstað sinn undir merkjum fjölskylduhátíðar. Þá höfum við lýst efasemdum um að ala á þeim hugmyndum meðal barna og ungmenna að líkami þeirra sé rangur og að hann þurfi að leiðrétta með óafturkræfum læknisfræðilegum inngripum, svo sem kynþroskabælandi meðferðum. Eins höfum við gert athugasemdir við viðhorf leiðandi samtaka á þessu sviði til tjáningarfrelsis.“ Enn fremur segir Anton að eins og fyrri ár hafi félagar í Miðflokknum gengið í Gleðigöngunni, hver á sínum forsendum. „...en ungliðahreyfing Miðflokksins sér ekki ástæðu til að taka þátt í tilraunum stjórnmálaflokka til að þvinga fram „þverpólitíska sátt” um ákveðin atriði á þessu sviði sem ekki ríkir þverpólitísk sátt um. Það breytir engu um fullan stuðning flokksins við grundvallarréttindi allra landsmanna.“ Ungir Miðflokksmenn styðja af heilum hug þau mannréttindi sem tryggð eru í stjórnarskrá Íslands, að allir megi lifa frjálsir og án mismununar sökum trúar, kynþáttar, kynhneigðar og kynferðis og að ríkið skipti sér ekki af einkalífi og ástalífi fólks. Í þessari göngu eru hins vegar auglýstar og markaðssettar, meðal annars gagnvart börnum, hugmyndir sem við teljum ekki ástæðu til að lyfta á stall. Þar á meðal eru áberandi klámvæddar og niðrandi hugmyndir þar sem kynlíf er tengt við ofbeldi og kúgun. Við teljum ekki heldur viðeigandi að talsmenn vændis fái vettvang hjá hinu opinbera til að markaðssetja málstað sinn undir merkjum fjölskylduhátíðar. Þá höfum við lýst efasemdum um að ala á þeim hugmyndum meðal barna og ungmenna að líkami þeirra sé rangur og að hann þurfi að leiðrétta með óafturkræfum læknisfræðilegum inngripum, svo sem kynþroskabælandi meðferðum. Eins höfum við gert athugasemdir við viðhorf leiðandi samtaka á þessu sviði til tjáningarfrelsis. Eins og fyrri ár gengu félagar í Miðflokknum í Gleðigöngunni, hver á sínum forsendum, en ungliðahreyfing Miðflokksins sér ekki ástæðu til að taka þátt í tilraunum stjórnmálaflokka til að þvinga fram „þverpólitíska sátt” um ákveðin atriði á þessu sviði sem ekki ríkir þverpólitísk sátt um. Það breytir engu um fullan stuðning flokksins við grundvallarréttindi allra landsmanna. Gleðigangan Hinsegin Miðflokkurinn Mest lesið Hóteláform Hreiðars strand vegna vegleysu Innlent Dregur enn frekar úr líkum á samningi með skaðabótakröfu Erlent Ungir Miðflokksmenn vildu ekki taka þátt í Gleðigöngunni Innlent „Einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B“ Innlent Fylgdust með rússneskum njósnara gefa útsendara gjöf Erlent ,,Þetta eru kosningaherferðarfundir Kristrúnar Frostadóttur fyrir Já til að sjá'' Innlent Fyrir fólk sem búi á almyrkvaslóðinni sé nóg að „vera úti í garði og upplifa allt“ Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Björgunarsveitir sinntu tveimur slösuðum ferðamönnum Innlent Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? 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