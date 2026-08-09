Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, hefur hafnað að taka þátt í fimmtán punkta áætlun Bandaríkjaforseta um frið á Gasa. Friðarráð Trumps greindi frá því í síðustu viku að þegar hefði náðst samkomulag við Hamas-samtökin um afvopnun á svæðinu.
Á ríkisstjórnarfundi í Ísrael í dag greindi Netanjahú frá því að Ísraelsmenn tækju ekki þátt í friðaráætluninni og hafni „fimmtán punkta skjalinu.“
Ísraelsher muni ekki draga sig í hlé fyrr en Hamas-samtökin hafi í raun og veru verið afvopnuð og hann muni halda áfram að bregðast við hótunum gegn borgurum sínum.
Embættismaður Hamas-samtakanna sagði við breska ríkisútvarpið að samtökin stæðu við og ítrekuðu skuldbindingu sína við samkomulagið og þau myndu taka þátt í framkvæmd þess. Það væri þó háð því að Ísrael drægi herlið sitt frá Gasa og að öllum árásum yrði hætt.
Stutt er í þingkosningar í Ísrael en Netanjahú hefur verið undir þrýstingi frá ríkisstjórn sinni að taka harðari afstöðu til aðgerða á Gasa, að sögn BBC. Því kom yfirlýsing forsætisráðherrans ekki á óvart.
Áætlun Trumps, sem hann kom á laggirnar í september síðastliðnum, um frið á Gasasvæðinu fól í sér stofnun friðarráðs til að hafa umsjón með framkvæmd friðarsamkomulags. Auk þess hafi friðarráðið ætlað að tryggja afvopnun Hamas-samtakanna, brottflutning ísraelskra hermanna og enduruppbyggingu Gasa.
Ísraelsher hefur haldið árásum sínum á Gasa áfram þrátt fyrir að vopnahléssamkomulag sem tók gildi í október síðastliðnum. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa um 1,9 milljónir manna, eða 90% íbúa Gasa, verið á flótta á svæðinu síðan stríðið hófst.
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