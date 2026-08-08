Todd Blanche er formlega orðinn dómsmálaráðherra Bandaríkjanna. Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti tilnefningu hans með einu atkvæði.
50 þingmenn repúblikana greiddu atkvæði með tilnefningunni en 49 þingmenn demókratanna auk repúblikananna Susan Collins og Lisu Murkowski greiddu atkvæði gegn honum.
„Herra Blanche er ekki fullkominn og hann mun segja það sjálfur en valið stendur ekki á milli fullkomnunar og herra Blanche,“ sagði Bill Cassidy, öldungaþingmaður repúblikana sem átti oddaatkvæðið.
Blanche var einkalögmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta um tíma og var svo gerður að næstráðanda í dómsmálaráðuneytinu þegar Pam Bondi gegndi embætti ráðherra. Bondi var síðan rekin af Trump sem sagði ástæðuna vera að hún gengi ekki nægilega hart fram gegn pólitískum andstæðingum sínum.
Frá uppsögninni hefur Blanche verið starfandi ráðherra.
Blanche hefur í opinberum störfum sínum ítrekað lýst yfir skoðunum á því að framkvæmdavaldið, forsetaembættið, hafi umfangsmeiri valdheimildir en áður hefur verið talið. Þá hefur hann verið harðlega gagnrýndur vegna þess hvernig hann hélt á spöðunum þegar kom að birtingu Epstein-skjalanna svokölluðu.
Hann sá sömuleiðis til þess að bandaríska skattinum var meinað að rannsaka Trump og fjölskyldu hans vegna mögulegra skattsvika.