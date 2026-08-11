Flaug hvorki með gömlu né nýju Air Force One

Donald Trump Bandaríkjaforseti virðist ekki hafa flogið frá Tyrklandi til Bretlands um borð í „gömlu“ Air Force One forsetaflugvélinni, eins og áður hafði verið greint frá. Hann virðist þess í stað hafa verið fluttur úr þeirri vél í aðra vél í fylgdarflota Air Force One, án þess að aðrir væru látnir vita.
Greint var frá því í júlí síðastliðnum að Trump hefði flogið frá Tyrklandi til Bretlands um borð í gömlu vélinni, þrátt fyrir að hann hefði flogið til Tyrklands frá Bandaríkjunum í nýrri vél sem var gjöf frá Katar.
Málið vakti nokkra athygli og jók á vangaveltur um öryggi nýju vélarinnar en sjálfur sagði Trump að nýja vélin hefði verið send á undan til að gefa bandarískum hermönnum á Bretlandseyjum tækifæri til að skoða hana.
Nú hefur Washington Post hins vegar greint frá því að samkvæmt heimildum blaðsins hafi Trump ekki verið um borð í gömlu Air Force One þegar henni var flogið frá Tyrklandi til Bretlands.
Forsetinn hafi vissulega stigið um borð, eins og sást á upptökum og myndum frá vettvangi, en síðan yfirgefið vélina út um hina hliðina og verið fluttur í fylgdarvél með flutningabifreið sem venjulega er notuð til að ferja mat og önnur gögn milli flugstöðvarinnar og flugvéla á vellinum.
Athygli vekur að sumir starfsmanna Hvíta hússins og blaðamenn sem voru um borð í gömlu vélinni og töldu að þeir væru í fylgd forsetans, voru ekki upplýstir um að hann hefði verið fluttur í aðra vél.
Þeir voru hins vegar beðnir um að draga fyrir gluggana, án útskýringa.
Samkvæmt Washington Post flaug Trump þannig til Bretlands um borð í C-32A, breyttri Boeing 757 vél sem notuð er til að ferja bandaríska embættismenn. Vélin er búin varnarbúnaði og hefur verið notuð til að flytja forsetann og varaforsetann og notar þá kallmerkið Air Force One eða Air Force Two en gerði það ekki að þessu sinni.
Þegar komið var til Bretlands og vélarnar voru lentar á Mildenhall herstöðinni, var Trump fluttur aftur um borð í gömlu Air Force One án þess að tekið væri eftir og yfirgaf svo þá vél með hefðbundnum hætti, fyrir framan myndavélarnar.
Samkvæmt heimildarmönnum Washington Post var gripið til sjónhverfingarinnar vegna ógnar frá Íran. Hvíta húsið hefur ekki svarað spurningum um málið en sagt að allra leiða sé leitað til að tryggja öryggi forsetans.