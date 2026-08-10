Dregur enn frekar úr líkum á samningi með skaðabótakröfu Samúel Karl Ólason skrifar 10. ágúst 2026 23:04 Donald Trump segir „hálf-viðræður“ eiga sér stað milli Bandaríkjanna og Íran. Báðar fylkingar eru með kröfur sem hin vill ekki samþykkja. AP/Jacquelyn Martin Donald Trump krafðist þess í dag að klerkastjórnin í Íran greiddi skaðabætur vegna þeirra sem hann sagði ríkisstjórnina hafa banað í stríðum, árásum og mótmælum í gegnum árin. Þá ættu þeir einnig að greiða skaðabætur til íbúa Líbanon, Sýrlands, Jemen og á Gasa. Þetta sagði Trump í kjölfar þess að ráðamenn í Íran fóru fram á skaðabætur vegna árása á Íran og að refsiaðgerðir yrðu felldar niður. Bæði kröfur klerkastjórnarinnar og kröfur Trumps þykja líklegar til að flækja viðræður um opnun Hormússunds. Bæði Trump og Íranir gáfu til kynna í síðustu viku að viðræður gengju vel en viðræðurnar sem Íranir voru að vísa til voru milli þeirra og ráðamanna í Óman. Þær hafa snúist um það hvernig hægt yrði að halda á spöðunum hvað varðar stjórnun Hormússunds í framtíðinni. Sjá einnig: Íranir segja viðræður á lokametrunum Talsmaður utanríkisráðuneytis Íran sagði í dag að þær viðræður gengju enn vel. Íranir hafa þó sagt að ekki verði hægt að opna fyrir siglingar um sundið að fullu aftur fyrr en Trump hefur orðið við kröfum þeirra, sem snúa meðal annars að áðurnefndum skaðabótum og að fella niður refsiaðgerðir. Fyrr í dag sagði Trump á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli, að hugmynd klerkastjórnarinnar um skaðabætur væri „áhugaverð“, þar sem hann krefðist einnig skaðabóta frá Írönum. Forsetinn sagði að Íranir ættu að greiða skaðabætur vegna fólksins sem hefði dáið í sprengjuárásum á þeirra vegum í gegnum árin og í átökum. Þá ættu þeir einnig að greiða fjölskyldum þeirra hundruð þúsunda mótmælenda sem hefðu verið drepnir af klerkastjórninni undanfarin fimmtíu ár eða svo. Þetta sagðist Trump hafa sagt erindrekum sínum að krefjast í öllum viðræðum við Írani. Seinna bætti hann svo við að Íranir ættu einnig að greiða skaðabætur til íbúa Líbanon, Sýrlands, Jemen og Gasa, þar sem klerkastjórnin hefur lengi staðið við bakið á hópum eins og Hezbollah, Hútum og Hamas. Í fyrri færslunni vísaði Trump einnig til árásarinnar á herskipið USS Cole í Jemen árið 2000. Sautján bandarískir sjóliðar féllu í árásinni en hún var gerð af vígamönnum al-Qaeda, sem hefur ekki tengingar við Íran. Færsla Trumps á Truth Social. Klerkastjórnin er ekki líkleg til að verða við þessum kröfum og Trump er ekki líklegur til að verða við kröfum Írana. Því er óljóst hvernig samkomulag um opnun Hormússunds á að nást, eins og segir í grein Reuters. Undir miklum þrýstingi en segist rólegur Trump er undir töluverðum þrýstingi um að binda enda á átökin, sem hann og Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, hófu í lok febrúar, og opna aftur á skipasiglingar um Hormússund fyrir þingkosningarnar í nóvember. Stríðið er verulega óvinsælt í Bandaríkjunum og hefur leitt til hækkunar á bensínverði þar, eins og annars staðar. New York Times hefur eftir heimildarmönnum sínum úr röðum Trump-liða að hann hafi gefið til kynna að hann ætlaði sér að reyna að þvinga klerkastjórnina til að gefa eftir, án þess að grípa til umfangsmikilla hernaðaraðgerða. Þetta sagði Trump einnig í samtali við Axios um helgina. Hann sagði að „hálf-viðræður“ ættu sér stað. Bandaríkjamenn væru að fylgjast með Írönum baksa við háa verðbólgu og skort á peningum. „Þetta reddast. Þetta reddast alltaf. Þetta er eins og tafl.“ Undanfarnar vikur og mánuði hefur Trump ítrekað flakkað milli þess að hóta umfangsmiklum árásum á Íran, komi klerkastjórnin ekki að samningaborðinu, og segja að stutt sé í að samið verði um frið. Þá hafa fregnir borist af því að Bandaríkjamenn hafi gengið verulega á vopnabúr sín í árásunum á Íran og að það hafi dregið töluvert úr þeim valkostum sem Trump hefur gegn klerkastjórninni. Trump hefur harðlega gagnrýnt þennan fréttaflutning, sem borist hefur úr fjölmörgum áttum, og sagt hann rangan. Í einu tilfelli sagði Trump að Bandaríkjamenn ættu nóg að hergögnum. Fréttirnar væru langar en í senn sagði hann að heimildarmenn blaðamanna vestanhafs væru að fremja landráð og að þeir yrðu eltir uppi. Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Hóteláform Hreiðars strand vegna vegleysu Innlent Dregur enn frekar úr líkum á samningi með skaðabótakröfu Erlent Ungir Miðflokksmenn vildu ekki taka þátt í Gleðigöngunni Innlent „Einfaldlega ók bifreið frá punkti A á punkt B“ Innlent Fylgdust með rússneskum njósnara gefa útsendara gjöf Erlent ,,Þetta eru kosningaherferðarfundir Kristrúnar Frostadóttur fyrir Já til að sjá'' Innlent Fyrir fólk sem búi á almyrkvaslóðinni sé nóg að „vera úti í garði og upplifa allt“ Innlent Ætlar að hafa lokað þrátt fyrir tífaldan íbúafjölda Innlent Björgunarsveitir sinntu tveimur slösuðum ferðamönnum Innlent Hvað er vitað um manndrápið á Kársnesi? Innlent Fleiri fréttir Dregur enn frekar úr líkum á samningi með skaðabótakröfu Fylgdust með rússneskum njósnara gefa útsendara gjöf Tala látinna komin yfir hundrað Brutu reglur þegar þau tilkynntu óvart andlát konungsins Harður jarðskjálfti skók Kólumbíu og Ekvador Mannfall í drónaárás á olíuhreinsistöð í Tatarstan Frederiksen og Meloni taka höndum saman gegn innflytjendum Heitustu sumarmánuðir í Vestur-Evrópu í sögunni Ætlar að láta frysta egg sín og útilokar ekki forsetaframboð Segir allt að 50 þúsund hermenn frá Norður-Kóreu á leið til Rússlands Handtekinn eftir að kona og barn drukknuðu við Frelsissyttuna Netanjahú hafnar friðaráætlun Trumps Ríflega hundrað og sextíu ungmenni handtekin Forstjórinn ræður hvort upptökur úr búkmyndavélum verði birtar Gefur aftur í skyn að hann vilji embættið á ný Rússar taldir bera ábyrgð á sjálfsprengjudrónanum Heitir því að herða byssulöggjöf í kjölfar árásar Spánverjar taka upp landamæraeftirlit gagnvart Ítalíu Blanche staðfestur sem dómsmálaráðherra Sonur Bidens segir náðunina ekki góða ákvörðun Kampavínið klárt þegar hann beið eftir að morðingjar létu til skarar skríða Gert að greiða tugi milljarða fyrir að passa ekki öryggi barna Sjö látnir eftir skotárás í grunnskóla Biður fjársterka stuðningsmenn um að styðja Vance 2028 Íranir segja viðræður á lokametrunum Vísa máli Fauci til dómstóla Sakar lekamenn um landráð vegna „rangra“ frétta „Fagmenn“ smíðuðu og flugu sjálfsprengidrónanum í Leipzig Áhrifavaldur myrtur í beinni Ebóla að stinga viðbragðsaðila í verkfalli af Sjá meira