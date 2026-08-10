Heitustu sumarmánuðir í Vestur-Evrópu í sögunni

Meðalhiti í Vestur-Evrópu í júní og júlí var sá hæsti sem mælst hefur og sló fjögur ára gamalt met. Þúsundir dauðsfalla hafa verið rakin til hitabylgna þar frá því í vor.
Hitabylgjur hafa dunið á vestanverðri Evrópu frá því í maí og valdið meiriháttar gróðureldum og þurrkum. Aragrúi hitameta hefur verið settur víða um lönd þar. Meðalhitinn í júní og júlí mældist 21,62 gráður á selsíus samkvæmt evrópsku loftslagsstofnuninni Kópernikusi.
AP-fréttastofan hefur eftir Samönthu Burgess frá evrópskri veðurfræðistofnuninni European Centre for Medium-Range Weather Forcasts að þaulsetið háþrýstikerfi hafi haldið heitu lofti yfir vestanverðri Evrópu í sumar.
Þurrkarnir hafi síðan magnað upp hitann þar sem jarðvegur missir náttúruleg kælingaráhrif sín þegar hann þornar upp.
„Þetta er skýrt dæmi um hvernig loftslagsbreytingar kynda undir hitaöfgum og hvernig hiti og þurrkur magna hvor annan upp í auknum mæli,“ segir Burgess.
Þrátt fyrir þetta telur Kópernikusarstofnunin árið í ár aðeins það þriðja hlýjasta í mælingasögunni til þessa en bæði árin 2024 og 2025 voru hlýrri á þessum tímapunkti.
Ýmislegt gæti þó breyst það sem eftir er árs þar sem afar öflugur El niño, náttúrulegt veðurfyrirbrigði í Kyrrahafi sem er almennt tengt við hærri meðalhita á jörðinni, er talinn í uppsiglingu fram á næsta ár.