Gert að greiða tugi milljarða fyrir að passa ekki öryggi barna

Bandarískur dómari hefur gert tæknifyrirtækinu Meta að greiða sekt upp á rúman hálfan milljarð Bandaríkjadollara fyrir að vara almenning ekki við áhættuna sem samfélagsmiðlar Meta kunna að hafa á börn. Þetta bætist við aðra sekt upp á hundruð milljóna dollara.
Um er að ræða stærsta dóm sem hefur fallið gegn fyrirtækinu vegna öryggis barna. Bryan Biedscheid, dómarinn í Nýja-Mexíkó, líkti Meta við verksmiðju sem framleiddi auglýsingar og efni en mengunin væri sálrænn skaði og kynferðisleg misnotkun barna.
„Við erum ósammála dómnum og munum áfrýja,“ sagði talsmaður Meta við BBC. Meta rekur samfélagsmiðlana Facebook, Instagram og WhatsApp.
„Við leggjum hart að okkur að tryggja öryggi fólks á miðlum okkar og höfum verið gagnsæ um áskoranirnar við að bera kennsl á og fjarlægja illgjarna aðila og skaðlegt efni. Við erum enn fullviss um að árangur okkar í að vernda unglinga á netinu og munum halda áfram að verjast fölskum fullyrðingum.“
Sektin er upp á 567 milljónir dala, rúma sjötíu milljarða króna. Fyrirtækið á að verja peningnum í að koma í veg fyrir að börn hljóti skaða af notkun samfélagsmiðlanna.
Þá var Meta gert að fjarlægja tölur um hversu margir líka við (e. like) efnið fyrir börn undir átján ára og banna tilkynningar á reikningum barna frá miðlunum á milli klukkan 22 og 7 að morgni og á venjulegum skólatíma. Að lokum þarf Meta að innleiða takmarkanir á hversu miklum tíma börnin geta varið á miðlunum við níutíu klukkustundir á mánuði sem gera þrjár klukkustundir á dag.
Dómurinn krafðist þess einnig að Meta myndi stilla aðganga barna á þann hátt að enginn fullorðinn einstaklingur gæti sent skilaboð á barn og ekki mætti senda eða fá sendar nektarmyndir.
Álíka dómur féll sömuleiðis í Nýju-Mexíkó í mars þar sem Meta var talið bera ábyrgð á því hvernig samfélagsmiðlar stofnuðu börnum í hættu og útsettu þau fyrir grófu kynferðislegu efni. Þá ýti miðlarnir undir samskipti barna við kynferðisafbrotamenn.
Í því máli þurfti Meta að greiða 375 milljónir dala, rúma 46 milljarða króna. Brotið hefði verið gegn lögum um óréttmæta viðskiptahætti vegna villandi upplýsinga til almennings varðandi öryggi miðla þeirra. Fyrrverandi starfsmenn báru vitni fyrir dómi þar sem þeir sögðu fyrirtækið meðvitað um að barnaníðingar notuðu miðla þess.
Fyrirtækið á í þúsundum málaferla í Bandaríkjunum vegna svipaðra mála og auk þess að hafa tapað tveimur áðurnefndum málum tapaði fyrirtækið einnig í máli sem höfðað var í Los Angeles-borg í Kaliforníu.