Ætla að senda alla sem brutust inn í Ceuta til baka

Utanríkisráðherra Spánar segir að allir þeir sem fóru ólöglega inn í spænsku borgina Ceuta í Marokkó verði sendir til baka. Enginn þeirra hafi komist til meginlands Spánar og engin ógn steðji að Schengen-landamærasamstarfi Evrópuríkja.
Tugir þúsunda förufólks fóru ólöglega inn í Ceuta á Miðjarðarhafsströnd Marokkó í lok júlí og stór hluti þess er enn á spænska yfirráðasvæðinu.
José Manuel Albares heimsótti Ceuta í dag og fullyrti við það tækifæri að öllum þeim sem komu ólöglega til borgarinnar yrði snúið aftur til Marokkó. Varaði hann aðra við því hætta lífi sínu, fjármunum og framtíð til þess að komast til Ceuta eða Melillu, annarrar spænskrar borgar í Norður-Marokkó.
Uppákoman um mánaðamótin hefur valdið skjálfta í Evrópu og hvöttu Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, og Giorgia Meloni, ítölsk starfssystir hennar, til þess að tökin yrðu hert á landamærum Evrópu í sameiginlegri yfirlýsingu í gær.
Albares fullvissaði önnur Evrópuríki í dag um að ytri mörk Schengen-svæðisins í Ceuta og Melilla væru „algerlega trygg“, að því er segir í frétt spænska blaðsins El País.
„Enginn hefur farið frá borginni að [Íberíu]skaganum, og þeir geta það ekki,“ fullyrti spænski utanríkisráðherrann.
Áætlað er að um 70.000 manns hafi streymt inn í Ceuta dagana 30. og 31. júlí. Um áttatíu manns fórust í atganginum en þeir ýmist drukknuðu eða urðu undir í troðningi.
Neyðarástandið hefur hleypt illu blóði í samskipti spænskra og ítalskra stjórnvalda. Spænska ríkisstjórnin tilkynnti um helgina að ferðalangar frá Ítalíu þyrftu að sæta landamæraeftirliti við komuna til Spánar. Galt hún þannig ítölskum stjórnvöldum líku líkt en þau settu sambærilegar takmarkanir á Spánverja 1. ágúst.
Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, gagnrýndi þá harðlega það sem hún kallaði frjálslynda innflytjendastefnu ríkisstjórnar Sósíalistaflokksins á Spáni.
Ceuta og Melilla eru síðustu leifar spænska heimsveldisins en Spánverjar sölsuðu landsvæðin undir sig á 15. og 16. öld áður en Marokkó varð til sem ríki. Stjórnvöld í Marokkó viðurkenna ekki yfirráð Spánverja yfir borgunum og gera tilkall til þeirra.