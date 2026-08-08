Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur enn á ný gefið í skyn að hann muni sækjast eftir embættinu fyrir þriðja kjörtímabilið. Hann birti fjöldann allan af gervigreindarmyndum á samfélagsmiðlum.
Trump er eigandi samfélagsmiðilsins Truth Social og tekur hann tímabil þar sem hann birtir fjöldann allan af færslum í einu. Hann tók eitt slíkt í nótt, gærkvöldi á hans tíma, þar sem hann birti töluvert af myndum sem virðast flestar við fyrstu sín vera búnar til af gervigreindarforriti.
Þar á meðal eru myndirnar tvær hér fyrir ofan sem gefa í skyn framboð til forseta. Trump gegnir núna öðru embætti sínu sem forseti og samkvæmt stjórnarskrá Bandaríkjanna má hann ekki gegna embættinu aftur að kjörtímabilinu loknu. Við aðra myndina skrifaði hann „bara grín!“.
Þrátt fyrir það er þetta ekki í fyrsta skipti sem forsetinn segist ætla að bjóða sig aftur fram, nú síðast í júlí. Það var á kvöldverði samtaka fréttaritara í Hvíta húsinu sem hann setti á sig derhúfu sem á stóð Trump 2028.
Fyrir örfáum dögum hafði Washington Post eftir heimildarmönnum sínum að Trump hefði nýlega sagt við fjársterka stuðningsmenn sína á lokuðum fundi að þeir ættu að styðja við hugsanlegt framboð JD Vance varaforseta í forsetakosningunum 2028.
Trump birti ekki einungis myndir af sér sjálfum heldur einnig mynd þar sem hann gerði grín að Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, og myndir af hernaðardrónum og hermönnum ofan á Hvíta húsinu.
„Þessi stóra og mikilvæga hernaðareign er ofan á vel vörðum danssal Hvíta hússins,“ skrifar hann við myndina.
Í gær var ríkisstjórn hans skipað að stöðva byggingu nýja danssalarins sem kosta á fjögur hundruð milljónir dala. Það eigi að vera ákvörðun þingsins hvort reisa eigi risavaxinn danssal en ekki eitthvað sem framkvæmdavaldið geti tekið í sínar eigin hendur að mati alríkisáfrýjunardómstóls Bandaríkjanna.
Samtökin National Trust for Historic Preservation höfðuðu mál eftir að Trump lét rífa austurálmu Hvíta hússins í fyrra og hefja uppbyggingu án samþykkis þingsins.