Ekki lengur vafi á því hver hinn látni er

Búið er að bera kennsl á mann sem lést í bílslysi í Þrengslunum sunnudagskvöldið 26. júlí síðastliðinn. Það var þó lögreglu erfiðara en oft, og þurfti hún að afla dómsúrskurðar til þess að framkvæma réttarkrufningu til þess að fá úr því skorið.
Landsréttur heimilaði á dögunum Lögreglunni á Suðurlandi að framkvæma réttarkrufningu á manni sem lést í bílslysi í Þrengslunum sunnudagskvöldið 26. júlí. Ástæðan var sú að ekki tókst að bera kennsl á hinn látna, en þó, af úrskurðum dómstólanna að dæma, virtist lögreglu gruna hver hann var.
Áður hafði Héraðsdómur Suðurlands hafnað lögreglunni að framkvæma krufninguna, en Landsréttur sneri ákvörðuninni við.
Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir í samtali við fréttastofu að búið sé að bera kennsl á hinn látna. Það gerðist þó ekki í gegnum réttarkrufninguna.
„Það gerðist í millitíðinni að aðstandendur komu og báru kennsl á hann. Það er ekki vafi hvað það varðar lengur. Þetta eru eiginlega belti og axlabönd,“ segir hann.
Slysið varð á Þrengslavegi austan Litla-Sandfells. Tveir voru slasaðir í bílnum. Annar þeirra lést og hinn, sem var ökumaðurinn, var fluttur á slysadeild, og var af úrskurðinum að dæma, þungt haldinn. Lögreglan gat ekki tekið skýrslu af honum sökum ástands.
Í úrskurðinum segir að ætla megi að ökumaðurinn „hafi misst stjórn á bifreiðinni með þeim afleiðingum að bifreiðin hafi hafnað utan vegar. Hafi mátt sjá skrikför á veginum í um 200 metra fjarlægð frá bifreiðinni og ummerki í vegkantinum þar sem ætla megi að bifreiðin hafi farið út af veginum.“
Að sögn Þorsteins er lögreglan enn með málið til rannsóknar. Til skoðunar er hvort ökumaðurinn hafi gerst sekur um brot á 215. grein almennra hegningarlaga, sem varðar manndráp af gáleysi.
Samkvæmt úrskurðinum var það sem gerði lögreglu erfitt fyrir, til þess að bera kennsl á manninn var að lögregla fékk afhent stolið vegabréf, sem var sagt í eigu hins látna, frá þriðja aðila.
„Ekki hafi verið unnt að bera kennsl á hinn látna með fullnægjandi hætti og bið eftir því að borin verði kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttarspjöllum,“ segir í greinargerð lögreglu.
Vegna óvissunnar var það mat lögreglu að ekki væri ljóst hvort þeir aðstandendur sem hún hafði haft samband við tengdust virkilega hinum látna. Því vildi lögreglan framkvæma rannsókn þar sem erfðaefni mannsins væri borið saman við þessa meintu aðstandendur.