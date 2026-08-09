Maður sem stýrði bát sem hvolfdi, nálægt Frelsisstyttunni í Bandaríkjunum, hefur verið handtekinn, grunaður um að sýna af sér alvarlegt gáleysi. Kona og ungbarn létust þegar bátnum hvolfdi.
Tólf manns var bjargað úr bátnum, sem valt um laugardagskvöld, og eru allir þeirra sagðir í stöðugu ástandi.
Það virðist hafa tekið lengri tíma að koma konunni og barninu upp úr. Þau létust á spítala eftir að þeim var komið á land. Konan sem lést var 27 ára gömul og barnið fimm mánaða gamalt.
Hinn handtekni er 46 ára gamall maður. Hann hefur verið ákærður. Þá hefur lögregla til rannsóknar hvort báturinn hafi verið hlaðinn með ólögmætum hætti.
Frelsisstyttan er stödd á svokallaðri Frelsiseyju, sem er skammt undan New York borg.