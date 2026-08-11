Erlent

Assad dæmdur til dauða í heima­landinu

Kjartan Kjartansson skrifar
Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, (t.v.) með verndara sínum Vladímír Pútín Rússlandsforseta. Assad var dæmdur til dauða að sér fjarstöddum í morgun.
Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, (t.v.) með verndara sínum Vladímír Pútín Rússlandsforseta. Assad var dæmdur til dauða að sér fjarstöddum í morgun. Vísir/EPA

Dómstóll í Sýrlandi dæmdi Bashar al-Assad, fyrrverandi forseta landsins, til dauða fyrir glæpi gegn mannkyninu og stríðsglæpi að honum fjarstöddum í dag. Bróðir Assad og frændi hlutu sama dóm.

Assad flúði til Rússlands þegar uppreisnarmenn tóku höfuðborgina Damaskus í desember árið 2024. Brotin sem hann var sakfelldur fyrir voru framin í borgarastríðinu sem geisaði í Sýrlandi í fjórtán ár.

Maher Assad, bróðir fyrrverandi forsetans, var dæmdur fyrir sömu sakir. Hann flúði Sýrland með bróður sínum.

Atef Najib, frændi Assad, í dómsal í Damaskus. Hann stýrði aðgerðum þegar stjórnvöld börðu niður andóf í Daraa árið 2011. Í kjölfarið hófst uppreisn og síðar borgarastríð sem kostaði hundruð þúsunda manna lífið.Vísir/EPA

Atef Najib, náfrændi Assad, var dæmdur til dauða fyrir að berja niður andóf í Daraa í Suður-Sýrlandi sem var atburðurinn sem hrinti borgarastyrjöldinni sem kostaði um hálfa milljón manna lífið.

Najib er í haldi sýrlenskra yfirvalda og var viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Hann var undirhershöfðingi í sýrlenska hernum og er einn hæst setti fulltrúa stjórnar Assad sem réttað hefur verið yfir.

Sýrland Erlend sakamál

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