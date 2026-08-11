Dómstóll í Sýrlandi dæmdi Bashar al-Assad, fyrrverandi forseta landsins, til dauða fyrir glæpi gegn mannkyninu og stríðsglæpi að honum fjarstöddum í dag. Bróðir Assad og frændi hlutu sama dóm.
Assad flúði til Rússlands þegar uppreisnarmenn tóku höfuðborgina Damaskus í desember árið 2024. Brotin sem hann var sakfelldur fyrir voru framin í borgarastríðinu sem geisaði í Sýrlandi í fjórtán ár.
Maher Assad, bróðir fyrrverandi forsetans, var dæmdur fyrir sömu sakir. Hann flúði Sýrland með bróður sínum.
Atef Najib, náfrændi Assad, var dæmdur til dauða fyrir að berja niður andóf í Daraa í Suður-Sýrlandi sem var atburðurinn sem hrinti borgarastyrjöldinni sem kostaði um hálfa milljón manna lífið.
Najib er í haldi sýrlenskra yfirvalda og var viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Hann var undirhershöfðingi í sýrlenska hernum og er einn hæst setti fulltrúa stjórnar Assad sem réttað hefur verið yfir.