Innflytjenda- og skattaeftirlit Bandaríkjanna (ICE) ætlar að gera öllum fulltrúum sínum skylt að bera búkmyndavél. Hins vegar mun myndefni vélanna ekki vera birt opinberlega nema í það sé í þágu þeirra „brýnustu hagsmuna“.
Allir starfsmenn ICE munu vera komnir með búkmyndavélar fyrir lok september eftir margra ára tafir. Innleiðingin kemur í kjölfar banvænna árása fulltrúanna við störf þeirra að framfylgja innflytjendastefnu Donalds Trump. Töluverður þrýstingur hefur verið á stofnunina að taka upp notkun búkmyndavéla vegna þessa.
Í stefnu ICE segir að myndskeið af skotárásum eða öðrum atvikum þar sem starfsmenn valda dauða eða meiðslum verði tafarlaust birt en einungis eftir að komist hafi verið að þeirri niðurstöðu að birtingin sé „í brýnustu hagsmunum stofnunarinnar“.
Skipa á sérstaka nefnd til að fara yfir myndefnið og mæla með því hvort það skuli birt tafarlaust. Ef svarið er já verður upptakan birt innan 72 klukkustunda. Forstjórinn hefur hins vegar áhrif og ef hann telur að sérstakar aðstæður réttlæti að halda myndbandinu leyndu getur hann frestað eða komið í veg fyrir birtinguna.
AP-fréttaveitan greinir frá og hefur eftir sérfræðingum í stefnumótun að með þessu geti forstjóri stofnunarinnar hafi svigrúm til að birta upptökur sem varpa jákvæðu ljósi á ímynd þeirra og haldið öðru leyndu.
„Að sumu leyti er ICE að segja það sem allir hugsa en þora ekki að segja upphátt. Búkmyndavélar eru notaðar sem nútímaleg ímyndarverkfæri til að kynna lögregluna fyrir almenningi á sem hagstæðastan hátt,“ er haft eftir Christopher Schneider, prófessor sem skrifaði bók um búkmyndavélar.
Í stefnu ICE er einnig tilgreint að starfsmennirnir þurfi að kveikja á myndavélunum við venjulegar aðgerðir, þar á meðal við handtökur, framkvæmd húsleitar og þegar brugðist er við neyðartilvikum.
Búkmyndavélarnar kostuðu 30,9 milljónir dollara og hófust greiðslurnar degi eftir að 25 ára gamall ökumaður var skotinn til bana í Maine af hendi ICE-starfsmanns sem hafði sögu um ofbeldishegðun. Nokkrum dögum áður var maður í Houston skotinn til bana af öðrum ICE-starfsmanni.
Það vakti upp reiði meðal þingmanna sem höfðu úthlutað stofnuninni tuttugu milljón dollara í kaup á búkmyndavélum sem ekki höfðu nýst í það.
Stofnunin hóf fyrst að prófa búkmyndavélar árið 2021 og var 1400 tækjum komið í notkun þremur árum síðar. Donald Trump Bandaríkjaforseti afturkallaði hins vegar tilskipun Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, sem skipaði öllum alríkislöggæslustofnunum að nota búkmyndavélar.