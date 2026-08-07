Yorgen Fenech, erfingi Maltnesks hótel- spilavíta- og fasteignaveldis, mun hafa sagt vitorðsmanni sínum, leigubílstjóranum Melvin Theuma, að hann væri klár með kampavín meðan hann beið óþreyjufullur eftir því að leigumorðingjar á hans snærum dræpu blaðamanninn Daphne Caruana Galizia.
Þetta segir Theuma sem nú ber vitni gegn Fenech sem sætir ákæru vegna drápsins á Galizia, sem lést í bílasprengingu í október 2017. Bræðurnir George og Alfred Degiorgio, umræddir leigumorðingjar hlutu árið 2022 hvor um sig fjörutíu ára fangelsisdóma fyrir sinn þátt í málinu. Áður hafði Vince Muscat, þriðji morðinginn, hlotið fimmtán ára dóm í málinu, og í fyrra hlutu tveir vitorðsmenn einnig dóma.
Nú er Fenech gefið að sök að hafa greitt Muscat og Degiorgio-bræðrunum 150 þúsund evrur, um 21 milljón krónur á núvirði, fyrir verknaðinn. Hann neitar sök.
Guardian fjallar um málið.
Theuma er sagður hafa verið milliliður Fenech og morðingjanna þriggja. Ekki verður hægt að sækja hann til saka þar sem hann hefur gert samning við stjórnvöld um að bera vitni, í staðinn hlýtur hann vitnavernd. Hann mætti vera kallaður stjörnuvitni málsins
Galizia var blaðamaður sem hafði meðal annars fjallað um Panamaskjölin og spillingarmál maltneskra stjórnmála- og embættismanna.
Samkvæmt vitnisburði Theuma var ástæðan fyrir morðinu sú að Fenech vildi vernda frænda sinn, Raymond Fenech, sem er yfir fjölskyldufyrirtækinu.
Þegar á leið hafi það breyst og Yorgen Fenech óttast að Galizia myndi fjalla um hann sjálfan.
Fyrir dómi í dag lýsti Theuma því þegar hann fékk þremenningana til að sinna verkinu. Hann hafi ekið leigubíl sínum að vöruhúsi við höfnina í bænum Marsa á Möltu þar sem þeir þrír dvöldu
„Alfred steig um borð í leigubílinn minn og ég sagði honum: Ég veit um einhvern sem vill drepa Daphne Caruana Galizia,“ sagði Theuma
„Hann spurði hvort viðkomandi væri reiðubúinn til þess að borga, og ég sagði: Já, af sjálfsögðu.“
Að sögn Theuma greindi hann morðingjunum þremur aldrei frá því hver hefði sent hann.
Þremenningarnir hafi hlotið fyrirframgreiðslu upp á 30 þúsund evrur. Þá hafi Theuma verið gefinn sérstakur sími, svokallaðan burner-síma, til þess að vera í bandi við þá, sem og Fenech.
Fenech hafi ætlast til þess að Theuma myndi ávallt vera með símann á sér, líka þegar hann færi erlendis, og það hafi hann gert.
Þegar Theuma hafi verið að heimsækja Disneyland (ekki kemur fram í hvaða landi) hafi hann rætt við Fenech um málið.
„Yorgen spurði mig alltaf með nokkurra daga millibili um hvenær þeir myndu drepa hana. Einu sinni, var hann á bátnum sínum og sendi mér skilaboð og sagðist vera að gera kampavínið klárt, ef svo skyldi vera að þeir myndu ljúka verkinu af,“ sagði Theuma.
Að hans sögn varð Fenech sífellt meira og meira óþreyjufullur sem leið á.
Á endanum, líkt og áður segir, var Galizia drepinn með bílasprengju.