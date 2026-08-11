Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun sem felur meðal annars í sér að bólusetningum barna verður fækkað úr átján í ellefu. Tilskipunin er í takt við fyrirhugaðar breytingar heilbrigðisráðherrans Robert F. Kennedy Jr. sem tilkynnt var um fyrr á árinu en þær hafa verið stöðvaðar af dómstólum.
Þess ber að geta að tilskipun Trump sé ekki líkleg til að leiða til umsvifalausra breytinga á bólusetningum, enda eru þær á forræði einstakra ríkja. Kennedy sagði enda í gær að tilgangurinn væri ekki að koma í veg fyrir bólusetningar, heldur að gefa foreldrum val.
Margir skólar gera kröfu um bólusetningar í samræmi við ráðleggingar Sóttvarnarstofununar Bandaríkjanna en þeim hefur ekki verið breytt, enn sem komið er.
Þrátt fyrir að breytingarnar sem lagðar hafa verið til séu umdeildar vestanhafs, eru nýjar ráðleggingar áþekkar þeim sem þekkjast til að mynda á Íslandi.
Ef börn yrðu bólusett samkvæmt forsetatilskipuninni yrði bólusett gegn barnaveiki, haemofilus influenzae sjúkdóm af gerð b, hettusótt, hlaupabólu, HPV, kíghósta, mislingum, mænusótt, pneumokokkum, rauðum hundum og stífkrampa.
Hér á landi er bólusett gegn tveimur sjúkdómum til viðbótar; rótaveiru og meningókokkum en vestanhafs yrði bólusett gegn þeim meðal viðkvæmra hópa og/eða í samráði við lækna.
Forsetatilskipunin felur hins vegar einnig í sér breytingar á tímasetningum bólusetninganna og þá vilja yfirvöld aðgreina bólusetningar gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum. Bólusett er gegn þessum sjúkdómum með einni sprautu og eins og stendur er ekki mögulegt að fá bólusetningu gegn einum sjúkdómi en ekki hinum.
Yfirvöld vestanahafs hafa gert því skóna að tengsl séu á milli svokallaðrar MMR bólusetningar og einhverfu en engar rannsóknir styðja þá niðurstöðu.