Erlent

Harður jarð­skjálfti skók Kólumbíu og Ekvador

Kjartan Kjartansson og Áróra L Davíðsdóttir skrifa
Fólk þusti út á götur úr byggingum eftir að jarðskjálftinn fannst í Bogotá, höfuðborg Kólumbíu. Hún er í rfílega fjögur hundruð kílómetra fjarlægð frá upptökum jarðskjálftans.
Fólk þusti út á götur úr byggingum eftir að jarðskjálftinn fannst í Bogotá, höfuðborg Kólumbíu. Hún er í rfílega fjögur hundruð kílómetra fjarlægð frá upptökum jarðskjálftans. AP/Iván Valencia

Jarðskjálfti af stærðinni 7,4 skók vestanverða Kólumbíu og nágrannaríkið Ekvador í dag. Minnst tuttugu og sex eru sagðir hafa látist og mikið tjón orðið á byggingum við upptök jarðskjálftans. 

Upptök skjálftans voru á rúmlega hundrað kílómetra dýpi undir San José del Palmar í Chocó-héraði, um fjögur hundruð kílómetra vestur af kólumbísku höfuðborginni Bogotá, samkvæmt bandarísku og kólumbísku jarðfræðistofnunum.

Minnst 26 eru sagðir hafa týnt lífi í jarðskjálftanum, þar af 18 í borginni Pereira í vesturhluta Kólumbíu. 

AP-fréttastofan vitnar í Nubia Córdoba, ríkisstjóra í Choco, sem segir fólk hafa slasast og að alvarlegar skemmdir hafi orðið á byggingum í færslu á samfélagsmiðlum.

Minnst sjö flugvöllum í Kólumbíu hefur verið lokað tímabundið vegna skjálftans.

Kólumbíska jarðfræðistofnunin segir jarðskjálftann þann stærsta þar í áratug. Umtalsverðar skemmdir hafi orðið á byggingum í borgununum Pereira, Calí og Quibdo. Annar turna dómkirkjunnar í Manizales hrundi ofan á kirkjuskipið eins og sjá má í myndum hér fyrir neðan í samfélagsmiðlafærslu ríkissjónvarpsstöðvarinnar Canal 1.

Fréttin verður uppfærð.

Kólumbía Ekvador Eldgos og jarðhræringar

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