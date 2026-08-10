Jarðskjálfti af stærðinni 7,4 skók vestanverða Kólumbíu og nágrannaríkið Ekvador í dag. Minnst tuttugu og sex eru sagðir hafa látist og mikið tjón orðið á byggingum við upptök jarðskjálftans.
Upptök skjálftans voru á rúmlega hundrað kílómetra dýpi undir San José del Palmar í Chocó-héraði, um fjögur hundruð kílómetra vestur af kólumbísku höfuðborginni Bogotá, samkvæmt bandarísku og kólumbísku jarðfræðistofnunum.
Minnst 26 eru sagðir hafa týnt lífi í jarðskjálftanum, þar af 18 í borginni Pereira í vesturhluta Kólumbíu.
AP-fréttastofan vitnar í Nubia Córdoba, ríkisstjóra í Choco, sem segir fólk hafa slasast og að alvarlegar skemmdir hafi orðið á byggingum í færslu á samfélagsmiðlum.
Minnst sjö flugvöllum í Kólumbíu hefur verið lokað tímabundið vegna skjálftans.
Kólumbíska jarðfræðistofnunin segir jarðskjálftann þann stærsta þar í áratug. Umtalsverðar skemmdir hafi orðið á byggingum í borgununum Pereira, Calí og Quibdo. Annar turna dómkirkjunnar í Manizales hrundi ofan á kirkjuskipið eins og sjá má í myndum hér fyrir neðan í samfélagsmiðlafærslu ríkissjónvarpsstöðvarinnar Canal 1.
#EnPunto | Así se ven a esta hora calles de Manizales tras el terremoto de este lunes en Colombia ⬇ pic.twitter.com/Bjl5VS6IWq— Canal 1 (@Canal1_Col) August 10, 2026
#EnPunto | Así se ven a esta hora calles de Manizales tras el terremoto de este lunes en Colombia ⬇ pic.twitter.com/Bjl5VS6IWq
Fréttin verður uppfærð.