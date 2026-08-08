Hunter Biden, sonur fyrrverandi Bandaríkjaforseta Joe Biden, segir það ekki hafa verið góða ákvörðun fyrir Bandaríkin að faðir hans náðaði hann fyrir brot gegn vopna- og skattalögum. Það hafi neikvæð áhrif á arfleið Joe Biden.
Þetta segir Hunter í viðtali við BBC Newsnight.
Árið 2024 var Hunter dæmdur fyrir brot á vopnalögum þegar hann laug á eyðublaði að hann væri ekki í virkri neyslu þegar hann keypti sér skammbyssu árið 2018. Byssuna átti hann í ellefu daga. Hunter var í aktívri krakkneyslu á þessum tíma.
Hunter var sakfelldur fyrir brotið og brot gegn skattalögum. Hann átti yfir höfði sér 25 ára dóm vegna vopnalagabrotsins og 17 ára dóm fyrir skattalagabrotin. Dómurinn féll sumarið 2024 og átti að gera Hunter refsingu í desember.
Áður en það var gert náðaði Joe Biden, þá Bandaríkjaforseti, son sinn þrátt fyrir að hafa fullyrt fyrr á árinu að hann myndi ekki gera það.
„Þetta er eitthvað sem er auðvelt að gagnrýna og skiljanlega,“ sagði Hunter. Hann spurði samt hvað þjóðin hefði hugsað um föður hans hefði hann ekki náðað son sinn.
„Þetta er ekki sanngjarnt. Eina sem ég veit er að ég er mjög þakklátur fyrir það að hann gerði þetta fyrir mig.“
Hunter segir að þeir feðgar hafi aldrei talað um möguleikann á náðun áður en Joe náðaði hann. Ástæðan var að Joe óttaðist að Hunter yrði fórnarlamb ríkisstjórnar Donalds Trump sem var þá nýkjörinn Bandaríkjaforseti og tók við mánuði eftir náðunina.
Hunter ræddi einnig heilsu föður síns sem greindist með illkynja krabbamein í blöðruhálskirtli fyrir rúmu ári síðan.
„Krabbameinið hefur dreift sér, myndað meinvörp í beinum hans og víðar. Það er mjög sársaukafullt,“ segir Hunter.
„Það eina sem ég segi um pabba minn, um heilsu hans núna, er að ég vildi að hann myndi kvarta meira.“
Spurður hvað gerði hann stoltastan af föður sínum benti Hunter Biden ekki á ár hans í opinberu embætti heldur á seiglu hans.
„Hann er harðasti maður sem ég þekki.“