Forsætisráðherrar Danmerkur og Ítalíu segjast ætla að standa vörð um kristna menningararfleið Evrópu og krefjast þess að innflytjendur virði þau gildi í sameiginlegri yfirlýsingu. Þeir vilja vísa fleiri innflytjendum á brott og halda hælisleitendum utan álfunnar.
Þær Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, og Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, birtu sameiginlega yfirlýsingu um innflytjendamál. Þær stóðu nýlega að bréfi til Evrópusambandsins eftir að hópur fólks braut sér leið inn í Ceuta, spænskt yfirráðasvæði í Marokkó á dögunum.
Í yfirlýsingunni segjast þær stöllur báðar viðurkenna „kristna menningararfleið“ Evrópu og vilja standa vörð um hana.
„Við ætlumst til þess að fólk sem kemur til landa okkar og vilji gera Evrópu að heimili sínu virði evrópsk gildi og þröngvi ekki sínum lifnaðarháttum sem við kærum okkur ekki um upp á okkur,“ segir í yfirlýsingunni.
Danska ríkisútvarpið segir þó engar nýjar tillögur um innflytjendamál að finna í yfirlýsingunni. Þær Frederiksen og Meloni ítreki fyrri kröfur sínar um brottvísanir á innflytjendum sem brjóti af sér og móttökustöð fyrir hælisleitendur utan Evrópu.
Að nafninu til eru Frederiksen, sem er leiðtogi danskra jafnaðarmanna, og Meloni, sem leiðir fjarhægriflokkinn Bræðralag Ítalíu, hvor á sínum enda pólitíska litrófsins. Þær eiga þó margt sameiginlegt í málefnum útlendinga en danskir jafnaðarmenn hafa lengi rekið eina hörðustu innflytjendastefnu í Evrópu.
Frederiksen segir sjálf í færslu á Facebook að sumum kunni að koma á óvart hversu náið samband þeirra Meloni er. Þær séu enda alls ekki sammála um allt.
„Við erum einu tveir kvenþjóðarleiðtogarnir í Evrópusambandinu. Önnur okkar stýrir stóru landi í suðri, hin litlu landi í norðri. En við stöndum saman í að vilja passa upp á Evrópu,“ skrifar Frederiksen.