Fjölmiðlaeftirlitsstofnunin Ofcom telur útvarpsstöðina Radio Caroline hafa brotið útsendingarreglur þegar tilkynnt var ranglega í miðri útsendingu að Karl Bretakonungur væri látinn.
Þann 19. maí var útsending Barry Marsh-þáttarins rofin og þrjú innslög, sem höfðu verið tekin upp áður, spiluð. Þar kom fram að fréttamiðlar hefðu staðfest andlát konungsins, þjóðsöngur Breta spilaður og síðan sextán mínútna þögn á útsendingartíðni DAB+ en hlustendur á AM-tíðninni heyrðu í tónlist.
Þrjátíu mínútum síðar var beðist afsökunar á tilkynningunni.
Í úrskurði Ofcom, sem BBC greinir frá, segir að þegar starfsmaðurinn sem spilaði óvart upptökurnar uppgötvaði hvað hafi gerst „panikkaði hann og yfirgaf húsnæðið“. Með spiluninni hefði Radio Caroline brotið reglu 5.1 sem kveður á um að fréttir séu fluttar með tilhlýðilegri nákvæmni og reglu 5.2 sem segir að leiðrétta skuli verulegar villur tafarlaust.
Starfsmaðurinn hafi spilað upptökurnar af forvitni en fyrir mistök tekið yfir útsendinguna. Stjórnandi Barry Marsh-þáttarins hafi ekki tekið eftir mistökunum þar sem hann stjórnaði útsendingunni annars staðar frá líkt og sé algengt á útvarpsstöðinni.
Stjórnandi útvarpsstöðvarinnar hafi verið í símanum þegar mistökin urðu en varð var við þau þegar hann heyrði einungis tónlist á AM-tíðninni í stað þáttarins. Stutt afsökunarbeiðni var send út og sögð vera vegna tæknilegra örðugleika.
Tekið var fram að einungis tvær kvartanir hefðu borist vegna útsendingarinnar.
Stöðin var stofnuð árið 1964 og voru allar útsendingar sendar frá skipi þar til árið 1991. Sjálfboðaliðar koma að henni og er henni útvarpað til miðhérðanna og Suður-Englands.