Innlent

Líkfundur við Austur­bæjar­skóla

Árni Sæberg skrifar
Lögreglan rannsakar tildrög andlátsins en ekki er talið að það hafi barið að með saknæmum hætti.
Lögreglan rannsakar tildrög andlátsins en ekki er talið að það hafi barið að með saknæmum hætti. Vísir/Ívar Fannar

Laust fyrir klukkan 13 barst Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu tilkynning um mann við Austurbæjarskóla í Reykjavík, sem talið var að væri látinn. Þegar lögregla kom á vettvang reyndist svo vera. Ekkert bendir til þess að andlát hans hafi borið að með saknæmum hætti.

Þetta segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá.

Unnar Már segir að tilkynnandi hafi komið auga á manninn, athugað með líðan hans og hringt á lögreglu í kjölfarið. Lögregla hafi sent nokkið viðbragð á vettvang og hann reikni með að tilkynnanda hafi verið boðin viðeigandi aðstoð.

Þá segist hann hvorki búa yfir upplýsingum um það hvar nákvæmlega við Austurbæjarskóla maðurinn fannst né á hvaða aldri hann var, enda séu lögreglumenn enn á vettvangi.

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