Laust fyrir klukkan 13 barst Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu tilkynning um mann við Austurbæjarskóla í Reykjavík, sem talið var að væri látinn. Þegar lögregla kom á vettvang reyndist svo vera. Ekkert bendir til þess að andlát hans hafi borið að með saknæmum hætti.
Þetta segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri á lögreglustöðinni á Hverfisgötu, í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá.
Unnar Már segir að tilkynnandi hafi komið auga á manninn, athugað með líðan hans og hringt á lögreglu í kjölfarið. Lögregla hafi sent nokkið viðbragð á vettvang og hann reikni með að tilkynnanda hafi verið boðin viðeigandi aðstoð.
Þá segist hann hvorki búa yfir upplýsingum um það hvar nákvæmlega við Austurbæjarskóla maðurinn fannst né á hvaða aldri hann var, enda séu lögreglumenn enn á vettvangi.