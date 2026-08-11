Hólmbert bjargaði manni úr bíl sem stóð í ljósum logum í Kóreu

Hólmbert Aron Friðjónsson, fótboltamaður sem spilar í efstu deild í Suður-Kóreu, bjargaði manni úr bíl sem stóð í ljósum logum um síðastliðna helgi. Það gerði hann ásamt liðsfélögum sínum hjá Gwangju FC.
Nokkuð hefur verið fjallað um málið í kóreskum fjölmiðlum og þar er afrekinu lýst sem hetjudáð.
Þar segir rúta sem var að flytja liðsmenn Gwangju FC heim eftir leik hafi komið að bílslysi, og eldlogandi bíll blasið við þeim. Tveir tilteknir leikmenn eru nefndir sérstaklega, Sin Chang-moo og Hólmbert, og þeir sagðir hafa bjargað manni úr brennandi bílnum.
Myndband af atvikinu má sjá hér að neðan:
Fréttastofu hefur ekki tekist að ná tali af Hólmberti, en hann segir í samtali við Rúv að þegar þeir hafi komið á slysstað hafi þeim verið ljóst að enginn viðbragðsaðili væri enn kominn á vettvang. Þeir hafi velt fyrir sér hvort einhver væri í bílnum.
„Það voru allir eiginlega smá hræddir við að bíllinn myndi bara springa eins og í bíómyndunum. Þannig það var eiginlega verið að banna okkur að fara eitthvað út úr rútunni,“ sagði Hólmbert við Rúv. Þó hafi hann farið ásamt liðsfélaga sínum og dregið bílstjóra úr bílnum. Að hans sögn mátti ekki tæpara standa.
„Við hjálpuðum honum út og sjúkraþjálfarinn okkar dró hann svo í burtu og svo bara nokkrum mínútum seinna var bíllinn bara orðinn alelda, bara basically að fuðra upp.“