Tala látinna komin yfir hundrað

Enn er verið að meta manntjón vegna jarðskjálfta af stærðinni 7,4 sem skók vestanverða Kólumbíu í dag. Tala látinna er komin yfir hundrað að sögn forseta landsins.
Upptök skjálftans voru á rúmlega hundrað kílómetra dýpi undir San José del Palmar í Chocó-héraði, um fjögur hundruð kílómetra vestur af kólumbísku höfuðborginni Bogotá, samkvæmt bandarísku og kólumbísku jarðfræðistofnunum.
Björgunaraðgerðir eru hafnar til þess að ná fólki upp úr rústum bygginga sem hrundu í skjálftanum. Abelardo De La Espriella, forseti Kólumbíu, segir minnst 111 hafa látist í skjálftanum og 87 hafa slasast. De La Espriella tók við embætti forseta landsins í síðustu viku.
Kólumbíska jarðfræðistofnunin segir jarðskjálftann þann stærsta þar í áratug og fjöldi mannvirkja hafa hrunið. Enn eru fimm flugvellir lokaðir vegna skemmda og öllu skólahaldi hefur verið aflýst í Manizales, höfuðborg Caldas-héraðs.
Fjöldi erlendra ráðamanna hefur heitið stuðningi við landið. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt að Bandaríkjastjórn muni fylgjast grannt með þróun mála og sé reiðubúin að veita aðstoð og Daniel Noboa Azin, forseti Ekvador, sagðist ætla að senda liðsauka til aðstoðar við björgunaraðgerðir.