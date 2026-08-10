Hóteláform Hreiðars strand vegna vegleysu Kristján Már Unnarsson skrifar 10. ágúst 2026 22:00 Hreiðar Hermannsson, eigandi Orustustaða og Stracta-hótela. Egill Aðalsteinsson Hreiðar Hermannsson, eigandi Stracta-hótela, kemst hvorki lönd né strönd með áform sín um tíu milljarða króna hótelbyggingu í landi Orustustaða austan Kirkjubæjarklausturs þar sem Vegagerðin neitar að leggja veg til hans vegna andstöðu eigenda nágrannajarðar. Í fréttum Sýnar var farið í Skaftárhrepp en það var árið 2013 sem Hreiðar Hermannsson keypti eyðijörðina Orrustustaði. Tveimur árum síðar var sveitarfélagið búið að samþykkja deiliskipulag að stóru hóteli og Hreiðar hugðist drífa framkvæmdir af stað. Áætlað er að gistirými verði fyrir sexhundruð gesti á hótelinu.Stracta Hotels Hann er raunar þegar byrjaður með gistingu í lágreistum byggingum fyrir allt að eitthundrað gesti í þrjátíu íbúðum. En stóru áformin eru þrjúhundruð herbergja hótel fyrir sexhundruð gesti. En til þess að þau geti orðið að veruleika dugar ekki að hafa bara óuppbyggðan vegslóða. „En þetta er eina vandamálið sem stendur í vegi fyrir því. Það er náttúrulega ekki hægt að fara í svona átta til tíu milljarða fjárfestingu hérna, miðað við það að Vegagerðin leggur ekki veg og er ekki búin að skaffa númer á veginn. Þetta er búið að valda náttúrulega rosa tjóni.“ Á Orustustöðum eru þrjátíu hótelíbúðir þegar komnar í útleigu. Einnig eru risin starfsmannahús. Fjær sjást Lómagnúpur og Öræfajökull.Einar Árnason -En afhverju færðu ekki veg? „Þeir segjast ekki vera með leyfi frá landeigendum. En vegurinn er búinn að vera hérna í eitthvað 125 eða 130 ár, slóðinn, og það er búið að dæma mér vegrétt á þeim slóða,“ svarar Hreiðar. Inn í málið spila deilur við eigendur nágrannajarðar. Vegagerðin segist ekki geta lagt veg gegn vilja þeirra. Hreiðar telur sig hins vegar hafa lögin sín megin eftir sigur í dómsmáli. „Þar sem mér er dæmdur hundrað prósent vegréttur. En ennþá segir Vegagerðin að þeir hafi ekki heimild frá landeigendum. En það er náttúrulega bara fyrirsláttur því að þessi vegur, hann er búinn að vera hérna í einhver 120-130 ár.“ Vegslóðinn að Orustustöðum. Hreiðar hefur sjálfur á eigin kostnað látið bera malarefni í slóðann.Egill Aðalsteinsson Hann segist á eigin kostnað reyna að halda við slóðanum. „Það er engin þjónusta á veginum. Á veturna þá verð ég að sjá um allan mokstur. Og það er semsagt heflað heim á alla sveitabæi nema þennan.“ Og samt eru Orustustaðir lögbýli og heimili Hreiðars. „Sko, bara Þrándurinn.. og sveitarfélagið er algjörlega ónýtt, - búið að vera. Ég hugsa að það kannski lagist núna,“ segir hann og vísar til þess að ný sveitarstjórn var kosin í vor. Hótelhugmynd Hreiðars gerir ráð fyrir að gestum verði boðið að sigla á bátum og fara í útreiðartúra.Stracta Hotels Hreiðar hefur reynt að fá innviðaráðherra til að höggva á hnútinn. „Sá nýi er ekki búinn að svara mér. Hann er eflaust símalaus bara. En sá gamli, hann svaraði mér. En hann mætti of seint og fór of snemma og gerði aldrei snitti í þessu.“ Og á meðan bíður draumurinn um stóra hótelið. „Ég fer ekki í þessa aðalfjárfestingu fyrr en þetta liggur alveg fyrir. Því maður veit ekkert hvað þetta tekur mörg ár,“ segir Hreiðar Hermannsson, eigandi Orustustaða og Stracta-hótela, hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Skaftárhreppur Hótel á Íslandi Ferðaþjónusta Vegagerð Samgöngumál Dómsmál Tengdar fréttir Hreiðar hyggst setja hótelbyggingu á fullt Hreiðar Hermannsson, eigandi Orustustaða í Skaftárhreppi, segir að framkvæmdir við tíu milljarða króna hótel á jörðinni fari núna fullt en hann hafði betur í dómsmáli um vegtengingu fyrir helgi. 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