Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti segir allt að 50 þúsund hermenn frá Norður-Kóreu væntanlega til Rússlands. Þá segir hann eldflaugar frá Norður-Kóreu hafa fundist á landsvæði Úkraínu.
Forsetinn segir Norður-Kóreu vera að sækja sér þekkingu á nútímahernaði til Rússlands en Reuters hefur það eftir úkraínskum embættismanni að eldflaugaherdeild frá Norður-Kóreu hafi tekið stöðu í vesturhluta Rússlands. Sveitin sé mögulega búin allt að 120 eldflaugum og sex kerfum til að skjóta þeim á loft.
Talið er að Norður-Kórea hafi sent allt að 14 þúsund hermenn til Kursk árið 2024 til að aðstoða Rússa við innrás Úkraínuhers inn á svæðið og séð rússneska hernum fyrir ýmsum vopnum og skotfærum.
Sjálfu hefur Selenskí biðlað til Suður-Kóreu um stuðning og sagt aðstoð við loftvarnir yrðu vel þegnar. Þá séu Úkraínumenn reiðubúnir til að eiga samstarf við stjórnvöld þar í landi um drónaframleiðslu og annað.
Wes Streeting, nýr varnarmálaráðherra Breta, hefur hvatt bandamenn til að koma Úkraínumönnum til aðstoðar með loftvarnir, þar sem þeirra bíði erfiður vetur.
Leó páfi kallaði eftir endalokum átaka í ávarpi í gær en engar ábendingar eru uppi um að stjórnvöld í Rússlandi séu reiðubúin til þess að leita sátta.