Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Ester Ósk Árnadóttir skrifar 9. júlí 2026 22:29 Margrét Árnadóttir tryggði Þór/KA sigur í kvöld. Vísir/Guðmundur Þór/KA vann sinn annan sigur í röð í Bestu deild kvenna í fótbolta þegar liðið vann 1-0 sigur á nýliðum Grindavíkur/Njarðvíkur. Þór/KA spilaði átta fyrstu leikina án þess að vinna en hefur nú unnið tvo leiki í röð. Fyrri hálfleikur var ekki nema þriggja mínútna gamall þegar heimakonur voru komnar yfir. Hildur Anna Birgisdóttir tók þá aukaspyrnu rétt fyrir utan teig gestanna. Boltinn datt niður í teignum og þar var Margrét Árnadóttir vel staðsett. Hún náði til boltans og kom honum í netið, 1-0 fyrir heimakonur. Margrét þar með komin með sitt fjórða mark í sumar. Eftir markið einkenndist leikurinn af mikilli baráttu. Bæði lið lögðu mikið í návígin og það var greinilegt að gestirnir ætluðu ekki að láta slæma byrjun slá sig út af laginu. Heimakonur reyndu að halda í forskotið og nýta sér kraftinn eftir markið en eftir því sem leið á hálfleikinn náðu Grindavík/Njarðvík betri tökum á leiknum. Grindavík/Njarðvík var meira með boltann og virtust líklegri til að finna jöfnunarmarkið án þess þó að skapa sér mörg opin marktækifæri. Vörn heimakvenna stóð vel, lokuðu svæðunum fyrir framan teiginn og gerði gestunum erfitt fyrir að komast í hættulegar stöður. Þær náðu ekki að skora og staðan því 1-0 í hálfleik. Seinni hálfleikur einkenndist af frábærum varnarleik heimakvenna og mörgum tilraunum gestanna að ná inn marki en Þór/KA stóðst áhlaupið. Lokatölur því 1-0 baráttusigur. Atvik leiksins. Það er markið á þriðju mínútu sem setti tóninn fyrir leikinn. Heimakonur vörðust virkilega vel í leiknum eftir það og lönduðu mikilvægum sigri. Stjörnur og skúrkar. Varnarlína Þór/KA var frábær í dag. Angelina Mary, Arna Sif, Karen Hulda og María Dögg voru frábærar í öftustu línu og settu tóninn fyrir leikmennina sem spiluðu framar. Í raun er hægt að setja allt Þór/KA liðið hérna fyrir baráttu og skipulag. Það er ekki hægt að setja mikið út á Grindavík/Njarðvík en þær fundu þó ekki leiðina að markinu í dag og eru því komnar í fallbaráttu. Stemmning og umgjörð. Það var fámennt en jafnframt góðmennt í stúkunni á Þórsvellinum. Dómarinn. Sveinn Arnarsson dómara og hans teymi dæmdu leikinn vel. Aðalsteinn Jóhann Friðriksson: „Þriðji leikurinn í röð sem við höldum hreinu“ Aðalsteinn Jóhann Friðriksson þjálfari Þór/KA.Guðmundur/Vísir „Ég er gríðarlega ánægður, leikurinn byrjar vel fyrir okkur. Við skorum snemma en eftir því sem líður meira á seinni hálfleikinn þá lendum við í meiri vandræðum með þær því þær eru frábærar á boltanum. Við föllum nær okkar marki.“ „Í seinni hálfleik hleypum við þeim ekki eins nálægt markinu okkar en þær eiga mikið af fyrirgjöfum og annað en við eigum líka okkar færi á móti. Umfram allt að þá var það viljinn hjá leikmönnum Þór/KA að verja markið sitt sem að verður þess valdandi að við fáum þessi þrjú stig hér í dag.“ Markið kom mjög snemma leiks. „Það er náttúrulega frábært að skora svona snemma en þegar þú ert þjálfari að þá verður maður oft stressaður þegar liðið skorar svona snemma en þetta var mjög gott og mjög ánægður að ná inn marki svona snemma.“ Þór/KA hefur ekki fengið mark á sig í síðustu þremur leikjum. „Þetta er þriðji leikurinn í röð sem við höldum hreinu. Við lögðum ekki endilega áherslu á þetta í pásunni, við vorum meira að vinna með okkar gildi.“ Eftir leiki dagsins er pakkinn að þéttast í deildinni. „Ég er ekki búin að sjá öll úrslitin í dag en búin að heyra af þeim, þau voru alls konar. Það er bara gaman ef deildin er að þjappast og meiri spenna en eins og ég segi ef mótið klárast í október að það er bara þá sem skiptir máli hvar maður er staðsettur í deildinni. Vonandi getum við bara aðeins farið að horfa upp og haldið áfram að klífa töfluna.“ Besta deild kvenna Þór Akureyri KA UMF Grindavík UMF Njarðvík