„Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 2. júlí 2026 22:09 Aron Elís Þrándarson skoraði tvö mörk fyrir Víkinga í kvöld. vísir/Diego Víkingur vann frábæran endurkomu sigur á KA í kvöld þegar liðin mættust á Víkingsvelli í 13. umferð Bestu deild karla. Eftir að hafa verið undir 1-2 í hálfleik snéru þeir taflinu við í seinni hálfleik og unnu góðan 3-2 sigur. Aron Elís Þrándarson ræddi við Vísi eftir leik. „Við byrjum þetta vel og skorum en svo fara menn aðeins í smá kósí og gera ekki vinnuna eins og við eigum að gera“ sagði Aron Elís Þrándarson leikmaður Víkings en hann skoraði tvö mörk fyrir sína menn í kvöld. „Þá koma KA-menn bara inn í þetta og komast yfir. Eftir það tók smá tíma að komast í gang en mér fannst seinustu þrjátíu við alveg vera með þá og lágum á þeim vel og unnum þetta að lokum“ Víkingar komust yfir á 5. mínútu leiksins en KA skoraði næstu tvö mörk og leiddu í hálfleik. „Menn voru ekki sáttir með fyrri hálfleikinn. Við erum á heimavelli og þetta var ekki boðleg frammistaða í fyrri hálfleik“ „Við skerptum aðeins á hlutunum og það var enginn örvænting eða neitt svoleiðis, það voru enn 45 mín eftir þannig við tókum því rólega og fórum aðeins yfir hlutina og kláruðum þetta svo í seinni“ Víkingur þjarmaði að marki KA áður en stíflan loks brast og Víkingar fóru að lokum með sigur en þeir þurftu að hafa vel fyrir honum. „Þetta bara gerir mikið fyrir okkur. Við vissum það alveg að yfir heila deild þá ferðu ekkert í gegnum alla leiki 3-0 yfir og bara í kósíheitum“ „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu og við gerðum það í dag. Mér fannst við vera þolinmóðir og enginn örvænting þó að þetta hafi komið seint“ Þessi sigur gefur Víkingum mikið fyrir framhaldið en þeir eru á leið í Evrópuverkefni á næstu dögum. „Þetta er risastórt fyrir okkur að fá einn svona sigur. Þetta er aðeins öðruvísi sigur en við höfum verið að vinna. Við höfum meira verið svona að sigla sigrunum og við sóttum þennan aðeins og það er bara stórt“ Það má kalla þetta meistarasigur hjá Víkingum í kvöld. „Menn mega bara kalla þetta það sem þeir vilja. Nú er það bara Evrópa og gríðarlega mikilvægt að fara með sigur inn í það verkefni“ sagði Aron Elís Þrándarson. Víkingur Reykjavík Fótbolti Besta deild karla Mest lesið Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Fótbolti Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Íslenski boltinn Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því Íslenski boltinn Uppgjör: Ísland - Ítalía 83-102 | Strákarnir réðu ekki við skotsýningu Ítala Körfubolti Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Fleiri fréttir Mun Nagelsmann hætta með landsliðið eða verður hann rekinn? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uefa gefur ekki rautt fyrir að hylja munninn Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR Vildi spila undir De Zerbi Náði að halda áfram eftir að fá drep í fótinn Spánverjar sýndu sitt rétta andlit í 32-liða úrslitum Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Mikael snýr aftur til AGF vegna fjölskyldunnar HM-þjálfari kvaddi með maraþonblaðamannafundi Hvor goðsögnin kveður í kvöld? Eiður Smári besti sérfræðingurinn á HM Ekki hrifinn af því að spila í bakverði Forseti Grænhöfðaeyja: „Við getum unnið Argentínu 1-0“ Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir Stuðningsmennirnir skapað mikinn áhuga á víkingaöldinni Forveri Freys tekur við af honum Hlín er nýja nían hjá Malmö í Svíþjóð Hvað er að gerast hjá Manchester United? Maður dagsins á HM: Harry Kane hoppaði upp fyrir Pelé Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum „Leyfið börnunum að vaka“ Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Skoraði mikilvægt mark fyrir Bandaríkjamenn en fékk svo rautt spjald Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Sjá meira