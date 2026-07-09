María að gera Þóri að afa

Norsk-íslenska knattspyrnukonan María Þórisdóttir hefur opinberað það að hún á von á sínu fyrsta barni.
María og kærasti hennar Adrian Guntveit birtu í kvöld mynd af sér saman með sónarmynd af erfingjanum.
„Árið 2027 byrjar með hvelli! Hjálp,“ skrifaði María við myndina.
María er dóttir íslenska handboltaþjálfarans Þóris Hergeirssonar og hann er því að verða afi. Þórir er sigursælasti landsliðsþjálfari sögunnar en norska kvennalandsliðið vann ellefu gullverðlaun og sautján verðlaun á stórmótum undir hans stjórn.
María, sem er 33 ára gömul, spilar nú með norska félaginu Klepp IL en hún lék lengi í enska boltanum með liðum eins og Chelsea, Manchester United og Brighton & Hove Albion.
Hún hefur sett landsliðsskóna upp á hilluna en alls lék hún 71 A-landsleik fyrir Noreg eftir að hafa valið norska landsliðið fram yfir það íslenska. María á norska móður.
Vísir óskar Maríu og fjölskyldu hennar til hamingju með þessar frábæru fréttir.
View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒉𝒐𝒓𝒊𝒔𝒅𝒐𝒕𝒕𝒊𝒓 (@mariathorisdottir)
A post shared by 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑻𝒉𝒐𝒓𝒊𝒔𝒅𝒐𝒕𝒕𝒊𝒓 (@mariathorisdottir)