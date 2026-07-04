Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn”

Alex Freyr Hilmarsson, fyrirliði Eyjamanna, var í aðalhlutverki í dag þegar ÍBV vann 1-0 sigur á Val úti í Eyjum. Alex Freyr skoraði sigurmarkið og fiskaði einnig fyrirliða Vals út af með rautt spjald.
Alex Freyr var ánægður með sigurinn og stigin þrjú en vildi sjá liðið nýta yfirburði sína betur í leiknum.
„Menn eru bara að læra og við erum að átta okkur á því hvað þjálfarinn vill. Það er kominn meiri hundur í liðið, menn eru orðnir aggressífari og þetta snýst allt um litlu hlutina,“ sagði Alex Freyr Hilmarsson þegar hann var spurður hvað hefði breyst hjá ÍBV á síðustu vikum.
Þrátt fyrir 1:0 sigurinn var Alex ekki fyllilega sáttur við frammistöðu Eyjamanna. Hann taldi að liðið hefði getað stjórnað leiknum betur, þó að hann væri ánægður með stigin þrjú.
„Þetta var ekkert frábær leikur hjá okkur. Við þurfum að ná að stjórna leiknum betur, en á endanum fengum við þrjú stig og það er það sem skiptir m0-sigurinn“
Alex skoraði eina mark leiksins á 58. mínútu en gerði lítið úr eigin afreki þegar hann var spurður út í markið.
„Ég hljóp bara á boltann. Hann fór inn. Það er nóg,“ sagði hann léttur.
ÍBV þurfti að verja naumt forskot sitt allt til leiksloka. Alex sagði að þrátt fyrir að það fylgdi alltaf ákveðin spenna því að vera aðeins marki yfir hefði sér aldrei fundist Valur skapa mikla hættu.
„Það er alltaf smá skjálfti þegar maður er bara marki yfir. En mér fannst þeir í raun ekkert skapa sér neitt. Ég man ekki eftir einhverjum stórum augnablikum hjá þeim. Við vorum hins vegar klaufar undir lokin, tókum vondar ákvarðanir í mjög góðum stöðum og eigum einfaldlega að vera búnir að klára leikinn með fleiri mörkum.“
Að hans mati voru það helstu mistök ÍBV í leiknum að hafa ekki gengið frá honum fyrr.
„Við tökum bara einn leik í einu og reynum að byggja ofan á frammistöðuna. Þessi leikur var ekkert augnakonfekt af okkar hálfu, rétt eins og leikirnir gegn FH og Stjörnunni. Samt erum við búnir að taka sjö stig úr þessum þremur leikjum og ég lít á það sem styrkleikamerki.“