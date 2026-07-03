Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júlí 2026 12:30 Aron Birkir Stefánsson skoraði markið með skoti langt fyrir aftan miðju. Syn Sport Aron Birkir Stefánsson varð í gær aðeins fjórði markvörðurinn til að skora í efstu deild karla þegar hann skoraði fyrir Þórsara í 3-3 jafntefli á móti KR í Bestu deildinni í fótbolta. Það þarf að fara aftur til 14. júní 1978 til að finna mark hjá markverði í efstu deild karla sem ekki var skorað úr vítaspyrnu. Hér má sjá myndaröð í umfjöllun um leikinn í Morgunblaðinu.Timarit.is/MBL Markið var skorað í leik sem fór fram á gömlu Hallarflötinni eða á sama stað og gervigrasvöllur Þróttar er staðsettur í dag. Jón Þorbjörnsson sem skoraði eina mark fyrri hálfleiks í 4-2 sigri Skagamanna á Víkingum í júní fyrir 48 árum með glæsilegu útsparki og boltinn þeyttist fram völlinn og í gegnum klofið á markverði Víkings, Diðriki Ólafssyni. „Ég trúði því ekki fyrst að ég hefði skorað,” sagði Jón Þorbjörnsson við Þjóðviljann eftir leikinn. Hann fann þó til með kollega sínum hinum megin á vellinum sem fékk boltann í gegnum klofið á sér þegar hann skaust á blautum vellinum. „Auðvitað var gaman að skora en það var neyðarlegt fyrir jafn góðan markvörð og Diðrik er að fá á sig slíkt mark,” sagði Jón. Jón er líka eini markvörðurinn fyrir utan Aron Birki í gær til að skora mark sem kom ekki úr vítaspyrnu. Hér má sjá myndaröð af markinu í Tímanum.Timarit.is/Tíminn Síðastur markvarða til að skora í efstu deild var Albert Sævarsson sem skoraði úr vítaspyrnu í 2-0 sigri ÍBV á Selfossi 16. september 2010. Albert fékk tækifæri til að skora úr öðru víti þetta sumar en lét þá verja frá sér. Þorsteinn Ólafsson var aftur á móti fyrsti markvörðurinn til að skora mark í efstu deild þegar hann skoraði úr vítaspyrnu í 2-2 jafntefli Keflvíkinga og Skagamanna 29. ágúst 1976. Þetta var kveðjuleikur Þorsteins því hann var að fara til Svíþjóðar í nám. Besta deild karla Þór Akureyri KR Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ Sjá meira