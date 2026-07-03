Íslenski boltinn

Fyrsti mark­vörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Aron Birkir Stefánsson skoraði markið með skoti langt fyrir aftan miðju.
Aron Birkir Stefánsson skoraði markið með skoti langt fyrir aftan miðju. Syn Sport

Aron Birkir Stefánsson varð í gær aðeins fjórði markvörðurinn til að skora í efstu deild karla þegar hann skoraði fyrir Þórsara í 3-3 jafntefli á móti KR í Bestu deildinni í fótbolta.

Það þarf að fara aftur til 14. júní 1978 til að finna mark hjá markverði í efstu deild karla sem ekki var skorað úr vítaspyrnu.

Hér má sjá myndaröð í umfjöllun um leikinn í Morgunblaðinu.Timarit.is/MBL

Markið var skorað í leik sem fór fram á gömlu Hallarflötinni eða á sama stað og gervigrasvöllur Þróttar er staðsettur í dag.

Jón Þorbjörnsson sem skoraði eina mark fyrri hálfleiks í 4-2 sigri Skagamanna á Víkingum í júní fyrir 48 árum með glæsilegu útsparki og boltinn þeyttist fram völlinn og í gegnum klofið á markverði Víkings, Diðriki Ólafssyni.

„Ég trúði því ekki fyrst að ég hefði skorað,” sagði Jón Þorbjörnsson við Þjóðviljann eftir leikinn. Hann fann þó til með kollega sínum hinum megin á vellinum sem fékk boltann í gegnum klofið á sér þegar hann skaust á blautum vellinum.

„Auðvitað var gaman að skora en það var neyðarlegt fyrir jafn góðan markvörð og Diðrik er að fá á sig slíkt mark,” sagði Jón.

Jón er líka eini markvörðurinn fyrir utan Aron Birki í gær til að skora mark sem kom ekki úr vítaspyrnu.

Hér má sjá myndaröð af markinu í Tímanum.Timarit.is/Tíminn

Síðastur markvarða til að skora í efstu deild var Albert Sævarsson sem skoraði úr vítaspyrnu í 2-0 sigri ÍBV á Selfossi 16. september 2010. Albert fékk tækifæri til að skora úr öðru víti þetta sumar en lét þá verja frá sér.

Þorsteinn Ólafsson var aftur á móti fyrsti markvörðurinn til að skora mark í efstu deild þegar hann skoraði úr vítaspyrnu í 2-2 jafntefli Keflvíkinga og Skagamanna 29. ágúst 1976. Þetta var kveðjuleikur Þorsteins því hann var að fara til Svíþjóðar í nám.

Besta deild karla Þór Akureyri KR

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