Elías Már sárþjáður og fór af velli Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júlí 2026 19:51 Elías Már liggur og hugað er að honum á vellinum í kvöld. Vísir/Diego Óttast er að Elías Már Ómarsson hafi orðið fyrir slæmum meiðslum í leik Víkings við Ungverjalandsmeistara Györ í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann hlaut aðhlynningu í um fimm mínútur áður en hann fór meiddur af velli. Elías meiddist án snertingar frá andstæðingi sem gefur til kynna að eitthvað hafi gefið sig í fæti hans. Hann hrundi til jarðar sárþjáður og kallaði strax eftir aðhlynningu. Sjúkrateymi Víkings gerði að Elíasi í um fimm mínútur áður en honum var skipt af velli undir lok fyrri hálfleiks. Hann virtist meiddur á hné og óttast um krossband hans. Það liggur þó ekki fyrir hversu alvarleg meiðslin eru sem stendur. Það jákvæða er að Elías Már gat farið gangandi af velli, með stuðningi þó. Elías Már hefur farið hamförum í treyju Víkings í sumar en hann er markahæstur í Bestu deild karla með tólf mörk í 14 leikjum. Staðan er markalaus í hléi en leikurinn stendur yfir og er sýndur beint á Sýn Sport Ísland. Honum er þá lýst í beinni textalýsingu á Vísi hér. Víkingur Reykjavík Besta deild karla Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Lygilegur viðsnúningur Argentínu Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Györ 1-0 | Niko Hansen sá til þess að Víkingur fer með forystu til Ungverjalands Fótbolti Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Fótbolti Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Fleiri fréttir Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2 | Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjörið: Þór - KR 3-3 | Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Sjá meira