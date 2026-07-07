Íslenski boltinn

Elías Már sár­þjáður og fór af velli

Valur Páll Eiríksson skrifar
Elías Már liggur og hugað er að honum á vellinum í kvöld.
Elías Már liggur og hugað er að honum á vellinum í kvöld. Vísir/Diego

Óttast er að Elías Már Ómarsson hafi orðið fyrir slæmum meiðslum í leik Víkings við Ungverjalandsmeistara Györ í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann hlaut aðhlynningu í um fimm mínútur áður en hann fór meiddur af velli.

Elías meiddist án snertingar frá andstæðingi sem gefur til kynna að eitthvað hafi gefið sig í fæti hans. Hann hrundi til jarðar sárþjáður og kallaði strax eftir aðhlynningu.

Sjúkrateymi Víkings gerði að Elíasi í um fimm mínútur áður en honum var skipt af velli undir lok fyrri hálfleiks. Hann virtist meiddur á hné og óttast um krossband hans.

Það liggur þó ekki fyrir hversu alvarleg meiðslin eru sem stendur.

Það jákvæða er að Elías Már gat farið gangandi af velli, með stuðningi þó.

Elías Már hefur farið hamförum í treyju Víkings í sumar en hann er markahæstur í Bestu deild karla með tólf mörk í 14 leikjum.

Staðan er markalaus í hléi en leikurinn stendur yfir og er sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

Honum er þá lýst í beinni textalýsingu á Vísi hér.

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