Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig

Völsungur skoraði mörkin í bæði Lengjudeild karla og Lengjudeild kvenna í fótbolta í dag en uppskeran var heldur rýr. Karlarnir náðu jafntefli á móti Leikni en konurnar töpuðu á móti HK.
Karlalið Völsungs skoraði þrjú mörk á útivelli á móti Leikni en varð að sætta sig við eitt stig í 3-3 jafntefli.
Völsungurinn Tryggvi Grani Jóhannsson tryggði sínu liði stig með marki í uppbótartíma.
Gestur Aron Sörensson kom Völsungi í 1-0 en Anton Fannar Kjartansson jafnaði fyrir Leikni í lok fyrri hálfleiks.
Elfar Árni Aðalsteinsson kom Völsungi aftur yfir í upphafi seinni hálfleiks en Leiknismenn svöruðu með tveimur mörkum á sjö mínútum. Gísli Alexander Ágústsson og Dagur Ingi Hammer Gunnarsson skoruðu.
Það stefndi í Leiknissigur þegar varamaðurinn Tryggvi Grani jafnaði í blálokin.
Leiknir er í 5. sæti með 19 stig en Völsungur er í næstneðsta sæti með 8 stig. Þetta var fimmta jafntefli Húsvíkinga í tólf leikjum en liðið hefur bara unnið einn leik.
Kvennalið Völsungs skoraði líka þrjú mörk en varð að sætta sig við 3–4 tap á heimavelli á móti HK.
Maria Fernanda Contreras Munoz, Ísabella Anna Kjartansdóttir og Hildur Laila Hákonardóttir skoruðu fyrir Völsung en öll mörkin komu í seinni hálfleiknum.
Cally Queen Togiai og Alma Mathiesen komu HK í 2-0 í fyrri hálfleik, Cally bætti svo við öðru marki sínu á 59. mínútu en Eydís Helgadóttir skoraði svo sigurmarkið eftir að Völsungskonum hafði tekist að jafna metin.
HK er í 4. sæti Lengjudeildar kvenna með 13 stig en þetta var þriðji sigur liðsins í röð. Völsungur er með 8 stig í 7. sæti.